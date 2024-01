Pier Bergsma: De pabo moat selektearje by de poarte

Kollum

Yn 1994 ferskynde Alle mensen zijn ongelijk fan Hans Galjaard. It is in nijsgjirrich boek oer de ferskillen en oerienkomsten tusken minsken. Ien fan syn konklúzjes wie dat talint wichtiger is as dat minsken tinke, de ynfloed fan opfieding is beskieden.

Dat witte de direkteuren fan Sportclub Hearrenfean: net elkenien wurdt topfuotballer en net elkenien kin alles leare, ek nei einleaze oefening. Oan alle soarten beroppen wurde easken steld. As ik de baas fan in garaazje wie en ik hie in monteur yn ‘e lear dy’t trije kear in akku ferkeard oansleat, dan soe ik bot twivelje oer syn of har geskiktens om automonteur te wurden.

Dat bringt my by dy aparte bydrage fan Pascal Cuijpers, dy’t fynt dat we yn it ûnderwiis ophâlde moatte mei wat er de ‘ôfrekkenkultuer’ neamt. (‘Denken in kansen helpt het onderwijs’ Leeuwarder Courant 11 desimber). Yn syn foarbyld giet it om in pabo-studint dy’t trije kear syn ‘taaltoets’ net helle en dêrom de oplieding oan Hogeschool Windesheim net ôfmeitsje mocht.

As direkteur fan in basisskoalle haw ik jierrenlang mei in soad wille pabo-learlingen begeliede kinnen. It wiene oer it generaal tige motivearre en belutsen minsken. Yn in fierder ferline waarden de pabo-eksamens net allinnich troch de eigen dosinten ôfnommen, mar ek troch eksaminatoaren fan bûten it eigen ynstitút. Ek sa kaam ik yn de kunde mei it nivo fan dy studinten.

Fansels moat ien in karakter hawwe dat har of him geskikt makket om foar de klasse te stean. Derneist moat sa’nien sels fier boppe de stof stean dy’t er de bern ûnderwize sil. Ien dy’t sels net rekkenje kin, mei dus net lesjaan op in basisskoalle. Dat jildt ek foar ien dy’t trije kear net slagget foar de ‘taaltoets’. Der binne de lêste tiid in soad klachten oer it ûnderwiisnivo yn Nederlân. Der moatte dêrom hege easken oan it nivo fan de minsken foar de klasse steld wurde.

Yn Frankryk moatte se foar in tagong ta top-universiteiten, de ‘Grandes Ecoles’, oan in ‘çoncours’, in ‘kompetysje’ meidwaan. Allinnich de bêsten wurde talitten. Safier hoecht it yn ús lân net te gean, mar sa’n tryste stân fan saken as Cuijpers beskriuwt, hie troch te selektearjen by de poarte foarkommen wurde kinnen. Stel dêrom easken foar tagong ta de pabo. In vwo-oplieding soe it bêste wêze. Dat is gjin garânsje dat jo ien foar de klasse krije dy’t goed lesjaan kin, mar jo kinne der wol wis fan wêze dat jo in learaar krije dy’t begrypt wat hy of sy oan oaren leare moat.

