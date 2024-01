Optimisme oer takomst frisistyk

Tiisdei 23 jannewaris wie op it Provinsjehûs yn Ljouwert de presintaasje fan it ûndersyk fan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) oer de takomst fan in universitêre oplieding Frysk. Yn in folle Steateseal krige deputearre Eke Folkerts it rapport oanbean fan heechlearaar Keimpe Algra fan de universiteit Utert dy’t lieding joech oan it rapport.

In wichtich advys is dat der wer in folweardige, universitêre oplieding Frysk komme moat. De provinsje Fryslân striidt dêr al jierren foar en deputearre Folkerts sei dat se bliid wie dat ek oare minsken ta dy konklúzje komme. Se wie ynnommen mei de advizen oer de takomst fan dy iene rykstaal. Net de twadde rykstaal, mar ien fan de beide rykstalen murk se dêrby fyntsjes op.

In tal minsken wie nûge in bydrage oan de middei te leverjen. Sa sei ek Thony Visser, dekaan fan de letterefakulteit yn Grins dêr’t no noch in útklaaide ferzje fan de stúdzje Frysk ûnder falt mei in heechlearaar foar twa dagen wyks (Arjen Versloot), dat se bliid wie mei it advys. Se seach sels mooglikheden foar in komst fan in bachelor nei Campus Fryslân. Heechlearaar Keltyske talen Peter Schrijver fan de universiteit Utert, woe hawwe dat allinnich folslein Frystalich ûnderwiis en in folslein Frysktalige oerheid de efterútgong fan it Frysk keare kinne.

Ut de diskusje mei de seal kamen noch inkele opmerkingen en tips út de praktyk nei foaren. Yn de polityk liket it Frysk op dit stuit de wyn mei te hawwen, foaral yn de Twadde Keamer. Soargen binne der oer in grut tekoart oan befoege learkrêften Frysk yn it middelber ûnderwiis.

Konklúzje: it rapport fan de KNAW is mei entûsjasme ûntfongen yn de Fryske wrâld. It is no oan ûnder oaren de polityk om der hannen en fuotten oan te jaan. En jild.