‘Oppenheimer’ en ‘Succession’ grutte winners by Golden Globes

De film Oppenheimer en de telefyzjesearje Succession binne ôfrûne wykein by de útrikking fan de Golden Globes yn Los Angeles de grutte winners wurden. Oppenheimer foel fiif kear yn ’e prizen by de útrikking fan de film- en telefyzjeprizen. De film fan Christopher Nolan, dy’t om wittenskipper en ‘heit fan de atoombom’ Robert Opppenheimer draait, wûn ûnder mear yn de kategory bêste dramafilm.

De 53-jierrige Nolan krige syn earste Golden Globe foar bêste rezjy. Yn syn taspraak sei er dat er by de útrikking yn 2009 foar it earst op it poadium stie, doe’t er de Golden Globe foar de yn 2008 ferstoarne akteur Heath Ledger postúm yn ûntfangst naam, foar syn rol yn Nolans film The Dark Knight. Hy lei út dat er it op dat stuit dreech hie, mar dat akteur Robert Downey jr. him doe mei in blik út de seal stipe.

It wie no Downey jr. dy’t foar Oppenheimer in Golden Globe wûn, sadat Nolan oan dat momint tebek tinke moast. Nolan sei doe foaral prizen foar oaren yn ûntfangst te nimmen. “As regisseurs bringe wy minsken byinoar, en besykje wy se it uterste jaan te litten.” Trije akteurs fan Succession (Matthew Macfayden, Sarah Snook en Kieran Culkin) waarden bekroand mei in Golden Globe.

De film dy’t foarôf de measte nominaasjes (njoggen) krige, Barbie, wûn úteinlik twa Golden Globes: foar Billie Eilish har liet ‘What was I made for’ en foar de nije kategory kaskreakers. De grutste ferrassing wie dat de film net wûn yn ’e kategory bêste komeedzje/musicalfilm. Dy priis gie nei Poor Things, dy’t oer in frou giet dy’t troch wittenskippers wer ta libben wekke wurdt.

It wie de earste Golden Globe-útrikking yn in nije styl, dêr’t de winners net mear by keazen wurde troch de saneamde Hollywood Foreign Press Association (HFPA). Yn in ûntbleatsjend ûndersyksartikel yn de Los Angeles Times kaam trije jier lyn oan it ljocht dat der ûnder mear gjin swarte sjoernalisten lid wiene fan de HFPA en dat der etysk fan alles mis wie by de organisaasje. Sa bliek in lid yn 2017 syn Golden Globe-kaartsjes foar tsientûzenen euro’s ferkocht te hawwen. Ut it artikel bliek it byld fan in sletten, relatyf lyts eliteklupke fan sa’n tachtich sjoernalisten, dy’t troch harren posysje in enoarme ynfloed yn Hollywood krige hiene.

Yn juny ferline jier makke de HFPA bekend dat de organisaasje ûntbûn waard. Mediabedriuw Dick Clark Productions krige it doe foar it sizzen by de Golden Globes. De groep dy’t stimde foar de winners waard útwreide nei in heterogene groep fan sa’n 300 sjoernalisten út 75 lannen fan oer de hiele wrâld.