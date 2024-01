Opmerklike fynst yn Museum Martena Frjentsjer

Museum Martena yn Frjentsjer blykt trettjin boeken yn brûklien te hawwen út de kolleksje fan de lêste abt en de lêste prior fan Klooster Klaarkamp by Rinsumageast. Dêrmei wurdt in moai ynsjoch krigen yn de lêskultuer fan wat ea it grutste en âldste kleaster yn Fryslân wie.

De ein fan ’e kleasters

Gjin provinsje is sa foarme troch kleasters as Fryslân. Mar fan dy kleasters is net folle oerbleaun. Yn maart 1580 giene de Steaten fan Fryslân oer ta de reformearre religy. Tenei wie it ferbean om yn tsjerken de mis te fieren. De alters waarden sloopt en de bylden romme. Alle kleasters waarden sletten en harren besittingen yn beslach nommen. De kolleksjes boeken waarden by opbod ferkocht, faak om tsjinst te dwaan as ‘old scheurpapier’. Koartsein, kultureel sjoen wie it in grutte slachting.

Gerardus Jacobi, de lêste abt, en Gerardus Agricola, de lêste prior (ûnderabt) setten har nei de opheffing fan Klaarkamp nei wenjen by besibben yn Frjentsjer. By testamint joegen se beide in rynsk bedrach oan it Frjentsjerter weeshûs, dat sûnt ‘Klaarkampster Weeshuis’ hjit. Mar by harren dea – de prior stoar yn 1598 en de abt yn 1602 – gie der noch mear nei de regintekeamer fan it weeshûs: in prachtich pear siden wanten dy’t de abt droech as er de mis optsjinne. En dus ek de trettjin yn lear bûne boeken. It guod ferdwûn njonkelytsen nei in hoekje yn de regintekeamer, oant se, as ‘alve boeken’, mei oare objekten yn 1955 troch Stichting Het Klaarkampster Weeshuis yn brûklien oan it museum oerdroegen waarden.

In bysûndere fynst

Konservator Josse Pietersma kaam de boeken op it spoar by ûndersyk foar in nije útstalling. Pietersma: “De boeken binne yn 1955 kreas registrearre en opburgen. Mar dêrnei is der better net te witen neat mear mei dien.” Pietersma begrypt wol wêrom’t se hast santich jier lang opburgen bleaune: “Foar ûndersikers binne sokke boeken fansels ôfgryslik nijsgjirrich. Mar se binne skreaun yn it Latyn en der steane gjin plaatsjes yn, dat foar in útstalling wurde sokke bysûndere boeken dan gauris oer de holle sjoen.”

Pietersma studearre sels midsiuwske skiednis en seach fuortendaliks dat de boeken in bysûndere fynst wiene. Hy prate deroer mei stedsgenoat Rolf Bremmer, emearitus-heechlearaar Frysk, dy’t fuortdaliks mei in ûndersyk begûn. Bremmer: “It ferhaal giet dat dizze boeken eigendom wiene fan de abt en de prior van Klaarkamp. En dat docht ek bliken út oantekeningen dy’t ik oantroffen haw. Yn guon boeken hawwe de manlju harren namme set, om oan te jaan dat it boek fan harren wie.” Alle boeken binne printe tusken 1546 en 1561, dus dúdlik yn de tiid dat it kleaster Klaarkamp noch folop tsjinst die.

Perkamint út ’e trettjinde iuw

It giet benammen om teologyske boeken: in Nij Testamint yn Gryksk en Latyn, bondels mei preken, ôfstimd op it tsjerklik jier, en in roomske kategismus. Ferrassend is dat der ek twa boeken by binne út Protestantske, Lutherske hoeke. It kleaster bliek iepen te stean foar oare opfettingen.

Net allinne de ynhâld fan de boeken is nijsgjirrich. It materiaal dêr’t se mei ynbûn binne, is neffens Bremmer ek tige bysûnder: “By it ynbinen fan ’e boeken binne doedestiids siden út ôftanke hânskriften brûkt. Dy binne in stik âlder as de boeken sels, bytiden wol út ’e trettjinde iuw.” Dêr giet it ek wer om Latynske teologyske wurken: in bledside út in psalmboek, in fragmint út it Bibelboek Job, in pear siden út in wurk fan de ferneamde Thomas van Aquino, in pear siden út in hânboek foar it meitsjen fan preken, en soks mear. Dat jout ek wer in ynsjoch yn de kleasterbiblioteek fan Klaarkamp. De boeken wurde no opnommen yn de presintaasje fan it museum.