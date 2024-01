Nijjiersrevu De Jouwer: Jannewaris, tsjoch, op de 36e Nijjiersrevu ‘Op ‘e Hichte’!

Bloch

Op wei nei de 36e Nijjiersrevu op ’e Jouwer (13)

Dit bloch ferskynt wat letter as alle oaren. Dat hat alles te krijen mei de topdrokte dy’t wy by de Nijjiersrevu efter de rêch hawwe.

Ein desimber binne we mei it hiele spul fan Miks nei ’t Haske ferhuze. De dekôrploech wie, mei in tal oare frijwilligers, it earst oan bar. Mei in feewein, in buske en auto’s fol guod stiene se sneon 30 desimber by ’t Haske op ’e stoepe. Yn in omsjoch hiene se it dekôr rûchwei op it toaniel stean. Doe kamen de finesses, ek noch in put wurk. Alles wie rom op tiid yn oarder foardat jûns de toanielspilers en band it poadium beklommen en de technyske manlju efter harren tafels sieten foar de earste technyske repetysje. Dat hat altyd nochal wat fuotten yn ierde. Hiel wat kearen wurdt it spul stillein, omdat der wat bysteld wurde moat oan lûd en ljocht. Wichtich, want alles moat aanst wol goed út ’e ferve komme.

Nei de jierwiksel folge der in drokke wike fol mei repetysjes, byslypjen, puntsjes op ’e i, ensafuorthinne. Op tongersdei 4 jannewaris wiene we klear foar de generale repetysje, de lêste foar de útfieringen dêr’t eins neat mear yn misgean mei. Dêr wiene minsken by útnûge dy’t ôfhinklik binne fan de Voedselbank. Hearlik om einlings foar publyk te spyljen en reaksjes út de seal wei te krijen! Der sieten ek in stikmannich skriuwers en oare belutsenen yn de seal. Hoewol’t de revu klear is, steane wy dan noch hieltyd iepen foar krityk; alles om de aldermoaiste revu op ’e planken te bringen. As it kin en as it ta ferbettering liedt, stjoert regisseur Anneke guon spilers oant it lêst ta appkes mei hoe’t lytse dinkjes dochs noch oars moatte.

En doe kaam freed 5 jannewaris: de dei fan de premjêre. Guon spilers binne sa’n dei dochs wat oars as oars, by oaren komt de spanning krekt foardat se de reis nei ’t Haske begjinne. De earste spilers moasten der al om 18.00 oere wêze. Ellie, Grytsje en Tjallien fongen harren op mei sminkkwasten en setten harren op de sminkstoel.

As om 19.00 oere elkenien der is en yn ’e ferve sit, begjint it omteantsjen. Noch efkes “soundchecke” op it poadium, rekwisiten teplak lizze, kontrolearje oft alle klean yn oarder binne, in fleske wetter klearsette, stikem troch de gerdinen of syddoar gluorkje oft der ek bekenden yn de seal sitte, ensafuorthinne. Om 19.30 oere ropt regisseur Anneke elkenien byinoar om de stimmen waarm te meitsjen, yn te sjongen, in saneamde peptalk ôf te stekken en te fluffen. Fan dat lêste hiene we earder ek noch nea heard en it lit him net sa goed omskriuwe, mar it komt de groepsdynamyk wol te’n goede.

En dan is it tiid om alle spiler sen bandleden harren eigen gong gean te litten om sa yn de konsintraasje te kommen. In pear minuten foar achten klinkt de gong: it sein dat elkenien syn of har plak ynnimme moat.

Dan komt einlings it momint dêr’t we al dy tiid op ta wurke hawwe: de 36e Nijjiersrevu wurdt foar it fuotljocht brocht! Ja, dit is it dêr’t al ús frijwilligers har moannen foar ynsette. Wat is it dan moai oan de reaksjes te fernimmen dat de revu goed ûntfongen wurdt!

Nei de premjêre kamen der noch fjouwer foarstellingen. Sa’n 820 minsken hawwe der tsjûge fan west. De reaksjes wiene oer it generaal posityf. Fansels wiene der ek krityske lûden en dat mei. Dy nimme we mei nei de 37e revu. Want, dy komt der!

Mar earst sizze we: Tsjoch, op de 36e Nijjiersrevu Op ’e Hichte!

Folkeline Papjes, jannewaris 2024

