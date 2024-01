Nederlânske prizen foar nijsfoto en sportfoto fan it jier útrikt

Yn it stedhûs fan De Haach binne tiisdei prizen útrikt foar de nijsfoto en sportfoto fan it jier. Fjouwer fotografen giene mei de prizen nei hûs. It is in nij inisjatyf, stipe troch ûnder mear it ANP, Beeld & Geluid en de Nederlânske sportparse.

Der wie in sjuery- en publykspriis foar sawol de bêste nijsfoto as de bêste sportfoto. Yn ’e kategory nijs wûn Sem van der Wal foar syn foto fan de politisy Dilan Yesilgöz, Caroline van der Plas, Pieter Omtzigt, Geert Wilders en Mona Keijzer. De foto waard makke nei’t VVD-lieder Yesilgöz har kontroversjele moasje oer de behanneling fan de Spriedingswet yntsjinne hie. Neffens de sjuery, ûnder lieding fan earder nijslêzer Pia Dijkstra en NOC*NSF-foarsitter Anneke van Zanen-Nieberg, ferbyldet de foto de politike ierdferskowing dy’t ferline jier barde.

De sjuerypriis foar sportfoto fan it jier gie nei Robin van Lonkhuijsen, dy’t in fallende Sifan Hassan fêstlei yn ’e finale fan de 10.000 meter op it WK atletyk yn Boedapest.

Beide publyksprizen, dêr’t 13.000 stimmen foar ynkamen, giene nei Rotterdamske tafrielen. “Se hiene wol dúdlik de measte stimmen”, sei Tjeerd de Boer, foarsitter fan de organisearjende Stichting Nieuwsfoto. Tom Bode krige de measte stimmen foar syn sportfoto fan it winnende doelpunt fan Feyenoorder Lutsharel Geertruida tsjin Ajax yn de Johan Cruijff Arena. De publykspriis yn ’e kategory nijs gie nei in foto fan Pim Ras. Te sjen is in folle Coolsingel by de huldiging fan lânskampioen Feyenoord. Dat it beide foto’s fan Feyenoord binne, foel de organisaasje ek op. “Mar dat heart by in publykspriis. Boppedat binne it ek gewoan twa tige goede foto’s”, seit De Boer.

De fjouwer winnende fotografen krije elk in bedrach fan 5000 euro. Oant ein dizze moanne hingje de hûndert bêste foto’s fan it ôfrûne jier yn it Atrium fan it stedhûs yn De Haach.