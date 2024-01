NBE spilet Sjostakovitsj’ 8e strykkwartet

It achtste strykkwartet fan Dmitri Sjostakovitsj is ien fan de grutte passys fan Bart Schneemann, artistyk lieder fan it Nederlânsk Blazers Ensemble.

Yn Sjostakovitsj+ spilet it NBE dat masterwurk en Bart fertelt it ferhaal efter de fjurrige noaten ta neitins oan de slachtoffers fan fassisme en oarloch. De Russyske kultuer yn swide foarm: betizing, passy, emoasje en djipgong. Sjostakovitsj+ is fan 25 jannewaris oant en mei 8 febrewaris troch it hiele lân te sjen. Under oare op woansdei 7 febrewaris 2024 yn Spot/De Oosterpoort yn Grins en op tongersdei 8 febrewaris 2024 yn De Lawei yn Drachten. Sjoch op www.nbe.nl foar de folsleine spyllist.

Oer it NBE:

It Nederlânsk Blazers Ensemble (NBE) is in groep fan goed tweintich topmusisy dy’t sa’n tachtich kear jiers byinoar komme om yn binnen- en bûtenlân bysûndere programma’s te spyljen. Mienskiplike besieling en honger nei aventoer driuwt it NBE ta it meitsjen fan teatrale muzykprogramma’s dy’t komselden ûnder ien neamer te fangen binne. It NBE is altyd op syk nei nijsgjirrige gearwurkingen mei musisy út oare kultueren en spannende kombinaasjes mei oare dissiplines.