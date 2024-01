Nasjonale Foarlêsdagen mei fergees Tomke-boekje

Fan 24 jannewaris o/m 3 febrewaris wurde de Nasjonale Foarlêsdagen holden. Yn dy perioade is der ekstra omtinken foar it foarlêzen oan bern fan 0 o/m 6 jier. Yn de biblioteken leit dan foar alle pjutten in fergees Tomke-boekje fan Reina&Greetje klear.

Mei de Nasjonale Foarlêsdagen stiet alle jierren in printeboek sintraal, dit jier is dat Help! Een verrassing! fan Miriam Bos. Spesjaal foar pjutteboartersplakken en bernedeiferbliuwen is by dat boek in lesbrief makke, mei dêryn in Fryske oersetting fan dat boek. Yn de lesbrief steane fierder aardige suggestjes foar aktiviteiten om it printeboek hinne.

De lesbrief fan dit jier is hjir del te heljen. Sjoch foar mear ynformaasje oer de Nasjonale Foarlêsdagen op: www.nationalevoorleesdagen.nl.