Mute Hate Speech! Mei dy slogan set de Federal Union of European Nationalities (FUEN) yn dit nije jier in kampanje út tsjin haatspraak. Dat soarte fan diskriminaasje is spitigernôch in grut probleem yn fuotbalstadions, mar ek yn it deistich libben – benammen minderheden binne fierstente faak it slachtoffer.

De kampanje hat as doel om de soargen fan minderheden, FUEN en EUROPEADA te ferbinen mei UEFA-EURO24 om op dy wize safolle mooglik omtinken te lûken. Besjoch de Ingelsktalige kampanjetrailer: https://www.youtube.com/watch?v=XW1AqJ6swnE

Haatspraak en diskriminaasje tsjin minsken – itsij fanwegen harren minderheidsferbân, religy, etnyske groep of in oare taal – is spitigernôch in probleem dat ús allegearre, oer de hiele wrâld, treft. Dêrom wol de FUEN dat as útgongspunt brûke om ferskillende kampanjefideo’s te meitsjen dy’t by it ûnderwerp oanslute.

Om syn stim sterker en lûder te meitsjen hat de FUEN minsken nedich. De organisatoaren wolle 20 ambassadeurs fine dy’t foar “Mute Hate Speech” opkomme. Se wolle dat harren berjocht yn ‘e foarm fan fideo’s en posters in protte lannen berikt.

De fuotbalteams fan minderheden soene dit berjocht en it ûnderskiedingsteken “Mute hate speech” ek drage moatte ûnder de Europeäda. Oan dat fuotbaltoernoai dogge 36 teams út nasjonale en etnyske minderheden út 15 Europeeske lannen mei. It wurdt holden fan 30 juny oant en mei 6 july 2024.