Minister beäntwurdet Keamerfragen yn it Frysk

Demisjonêr minister Hugo de Jonge (foto) hat yn antwurd op yn desimber stelde Keamerfragen ynskikt dat in nije bestjoersôfspraak oer de Fryske taal en kultuer fertraging oprint. Mar dat komt just, sa ferdútste er, trochdat de ambysjes, mei op fersyk fan de Twadde Keamer, ferhege binne. “En ambysje kostet tiid.” Yntusken bliuwe de eardere ôfspraken fan krêft. Dat it by him tinken is mei de Twadde Rykstaal, ûnderstreke er troch de fragen yn it Frysk te beäntwurdzjen. Alteast, om skriftlik in Fryske oersetting fan de antwurden beskikber te stellen, op fersyk fan de Keamerleden. Dy Fryske ferzje fan de antwurden is hjirre te lêzen:

Antwurden op Kamerfragen oer it Frysk

It Frysk liket dizze wike suver wol foar master op te slaan yn it nasjonale parlemint, meidat ek al nij Keamerlid Aant Jelle Soepboer syn earste taspraak foar in part yn it Frysk hold.