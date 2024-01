Lêzing troch Ryksboumaster Francesco Veenstra oer de takomst fan Ljouwert

Francesco Veenstra waard fyftich jier lyn yn Ljouwert berne. Yn 2021 waard er Ryksboumaster. Op tongersdei 25 jannewaris sil er om 20.00 oere yn Doarpstsjerke Huzum yn Ljouwert de Epo van Doumalêzing hâlde. De titel fan syn lêzing is: ‘De takomst fan Ljouwert’.

It aksint sil dêrby sûnder twivel lizze op (stêde)boukundige ûntjouwingen hjoed-de-dei en op lange termyn. Syn útiensetting wurdt fan kritysk kommentaar foarsjoen troch pref. Zef Hemel, bekend planolooch dy’t sûnt 2022 de Abe Bonnemalearstoel oan de TU yn Delft en de RUG yn Grins ferfollet.

Nei it skoft is der earst in taljochting op de stedsateliers Ljouwert troch stêdeboukundich opsichter Loes Oudenaarde. Dêrnei folget in twapetear tusken Veenstra en Hemel, dêr’t alle romte foar diskusje by is. Der wurdt ek stilstien by de Ljouwerter jeugdjierren fan Francesco Veenstra.

Veenstra, oan de Rotterdamske Akademy foar Boukeunst oplaat, ûntwurp neist stasjonskantoar en stasjonshal Delft yn it bûtenlân û.o. kultuerkompleks Home yn Manchester en de Library of Birmingham. Floris Alkemade (bekend fan telefyzjeprogramma Zomergasten) gie him as Ryksboumaster foar. Njonken strategyske planologyske advizen foar de gemeente Amsterdam ferfolle Zef Hemel jierrenlang de prestisjeuze Wibautlearstoel oan de Universiteit fan Amsterdam. No rjochtet er him op in fernijende fyzje foar Noard-Nederlân. Hy is û.o. bekend fan de lange kuiertochten dy’t er mei studinten troch dy regio makket. De ealman Epo van Douma flechte fanwegen syn leauwensoertsjûging nei Emden en skonk ien fan de tsjerkeklokken oan de Doarpstsjerke Huzum. Hy leit dêr ûnder in tige grutte sark begroeven.

Gearwurkingspartner foar de jûn is de Ljouwerter arsjitektuerferiening Attiek.

De tagongspriis is € 6,00. Tagongskaarten kinne foarôf digitaal reservearre wurde fia it Ticketkantoor. Besikers kinne – op ien minút rinôfstân en fergees – parkearje op it romme parkearterrein foar de Intratuin oer (súdside Tynjedyk).

Sjoch foar mear ynformaasje op: www.dorpskerkhuizum.nl en www.facebook.com/dorpskerkhuizum.