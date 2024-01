Sjoerd de Vrieslêzing yn De Knipe

Op útnûging fan de Stichting Sjoerd de Vries sil ynhâldlik direkteur fan Museum Belvédère, Han Steenbruggen, op snein 28 jannewaris fan 15.30 oere ôf yn de Fermanje yn De Knipe de tredde Sjoerd de Vrieslêzing fersoargje.

Yn 2016 organisearre Museum Belvédère de oersjochútstalling Sjoerd de Vries – Heimwee naar de toekomst. Yn de lêzing fertelt Steenbruggen oer it gearstallen fan dy útstalling en de útwurking dy’t it projekt op it sammelbelied hie. Underwilens telt de museumkolleksje mear as tritich keunstwurken fan de yn 2020 ferstoarne Fryske keunstner. Fierder sil Steenbruggen de keunstwurken tsjutte yn it ramt fan de kontekst fan de museale kolleksje en de moderne keunst yn it algemien.

Datum: 28 jannewaris 2024, ynrin fan 15.00 oere ôf;

Lokaasje: Fermanje De Knipe, Ds. Veenwei 61, 8456 HK De Knipe;

Parkearje: kin op it gersfjildsje by de Jan Jonkmanwei;

Kaarten: € 7,50 de persoan, te reservearjen fia: info@stichtingsjoerddevries.frl.