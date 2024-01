Lêzing Martha Kist oer Jouster famylje Evertsz

De Fryske Akademy bestiet 85 jier. It Genealogysk Wurkferbân fan ’e Fryske Akademy organisearret dêrom, yn ’e mande mei de Fryske Rie foar Heraldyk, in middei oer genealogy yn ’t Haske op ’e Jouwer. Op sneon 3 febrewaris 2024 hâldt histoarikus en genealooch Martha Kist dêr in lêzing oer de Jouster famylje Evertsz. Heraut Jelle Terluin fan de Fryske Rie foar Heraldyk sil it ien en oar oer de flagge en it wapen fan De Jouwer fertelle. It begjint om 13.30 oere, de tagong is fergees.

Yn 1811 nimt Arend Everts, keapman op ’e Jouwer, de famyljenamme Evertsz foar himsels en syn acht bern oan. Yn har lêzing sil Martha Kist djipper yngean op de skiednis fan dy famylje. Hokker plak naam de famylje yn de flekke De Jouwer yn, yn de Napoleontyske perioade en wat wie de eftergrûn fan dy famylje?

Frou Kist sil ek omtinken jaan oan it libben fan in guon fan de bern en pakesizzers út de húshâlding Everts en harren maatskiplike posysje yn Fryslân. Dêrby wurde ferbannen lein mei it kulturele libben fan de boerzoisy yn de earste helte fan de achttjinde iuw. Harren bannen mei it Krús- of Doumalien yn Aldeboarn komt ek te praat. Guon pake- en oerpakesizzers fan Arend Evertsz en oare famylje bleau op of om De Jouwer hinne wenjen, mei ûnder oaren de famyljenammen Boonstra, Brouwer, Glasz, De Haan en Risselada. Oare neikommelingen fleagen út nei it westen fan ús lân en sels nei Nederlânsk-Ynje. Tsjintwurdich is de famylje yn manlike line útstoarn.

Oer Martha Kist

Martha Kist (Wolvegea, 1964) studearre skiednis en mediëvistyk oan de Ryksuniversiteit Grins. Sûnt 2002 is hja as kolleksjefoarmer ferbûn oan Tresoar, literatuermuseum, argyf en biblioteek fan Fryslân. Dêrneist hat se in eigen bedriuw, Mensenvantoen, foar histoarysk en genealogysk ûndersyk en byldredaksje.