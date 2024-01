KRO-NCRV iepenet prosesje en makket tema ‘The Passion 2024’ bekend

Fan ’e moarn hat KRO-NCRV de ynskriuwingen foar de prosesje fan The Passion 2024 iepene. Ut it hert fan Nederlân wei kin elkenien efter it grutte ferljochte krús oan rinne yn de streekrjochte útstjoering op Wite Tongersdei 28 maart. De oanmeldside foar de krúsdragers is ek iepene op de webside fan KRO-NCRV. De fjirtjinde edysje wurdt yn Zeist holden. It tema fan The Passion fan dit jier is ‘Ik leau yn dy’. In tema dat betrouwen útsprekt, is neffens KRO-NCRV fan grut belang yn tiden fan wantrouwen en polarisaasje.

Ik leau yn dy

Yn in wrâld fol útdagingen en dreechheden, is it tema ‘Ik leau yn dy’ in krêftich boadskip fan hoop en solidariteit. KRO-NCRV-presintator en -ferslachjouwer Anita Witzier nûget minsken fan woansdei 14 febrewaris ôf út om op live.thepassion.nl harren persoanlike ûnderfiningen te dielen oer wannear’t ien yn harren leaude en wat dat mei harren die.

Anita Witzier: “It is yn dizze tiid sa wichtich om it net inkeld te hawwen oer wat ús ferdielt, mar om just te sjen nei wat we mei-inoar gemien hawwe. Om ek hieltyd wer te sizzen dat wy leauwe yn de oar. Men hat der faaks in bytsje ekstra moed foar nedich om dat lûdop te dwaan, mar yn dy leauwenskrêft skûlet wat my oanbelanget de hoop foar in wrâld dêr’t wy inoar yn begripe en yn gearwurkje.”

Prosesje iepene

Oanmelde om mei te rinnen yn de prosesje of om krúsdrager te wurden, kin no fia thepassion.nl. Dit jier wurde mei it Bartiméusfûns stappen set om it terrein en de prosesje ynklusiver en tagonkliker te meitsjen. Dêrom is it ek mooglik foar minsken mei in fisuele beheining om har foar de prosesje oan te melden. Hjir is te lêzen wat de prosesje is en wêrom’t hûnderten minsken har alle jierren oanmelde.

Mear as twahûndert eveneminten

Yn oanrin nei The Passion fersoarget de Protestantske Tsjerke yn Nederlân mear as twahûndert eveneminten troch it hiele lân. Der wurde lytsskalige konserten en peaskewachten organisearre en der binne replika’s fan it ferljochte Passion-krús beskikber foar tsjerken om sjochjûnen te organisearjen op de jûn fan de liveshow.

The Passion 2024, in koproduksje fan Mediawater en KRO-NCRV, mei stipe fan de Protestantske Tsjerke yn Nederlân, Bartiméusfûns, Kansfûns en Gemeente Zeist, is op Wite Tongersdei 28 maart om 20.30 oere te sjen by KRO-NCRV op NPO 1.