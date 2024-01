Kringlogopriis 2024: op syk nei it duorsumste boargerinisjatyf fan Fryslân

Foar de Kringlogopriis 2024 siket de Fryske Miljeufederaasje (FMF) nei it duorsumste boargerinisjatyf fan de provinsje Fryslân. Dy priis kriget de winner yn de Wike fan de Sirkulêre Ekonomy. Dêrmei komt it inisjatyf, krekt as dat fan de winner fan ferline jier, folop foar it fuotljocht te stean. Inisjativen kinne no oanmeld wurde om kâns op de sirkulêre priis te meitsjen.

De FMF stipet Friezen dy’t har foar in sirkulêre maatskippij ynsette. It giet om inisjativen dy’t fermindering, it wer brûken en omrin fan guod stimulearje. Te tinken falt bygelyks oan inisjativen om it fergriemen fan iten tsjin te gean of kampanjes om ôffal foar te kommen en wer te brûken. It giet ek oer projekten dy’t beskate produkten of tsjinsten mei-inoar diele, lykas in dielauto en dielark.

In goed foarbyld is Better foar Letter. Dat is de winner fan de Kringlogopriis 2023 yn Fryslân. De buertmerk-fiedselkoöperaasje Better foar Letter, opset troch pasjonearre frijwilligers, soarget foar in koartere fiedselstring, minder iten fergriemen, produkten sûnder ferpakking, minder CO2-útstjit en tal fan lokkige leden.

Kringlogopriis 2024

Dit jier sil ek in sirkulêr inisjatyf yn Fryslân yn it sintsje set wurde. Yn de Wike fan Sirkulêre Ekonomy (fan 11 oant en mei 16 maart 2024), sil buorkundich makke wurde oan wa’t Better foar Letter de Kringlogopriis trochjaan mei. De winner fan de Kringlogopriis 2024 kriget in jildbedrach fan hûndert euro as symboal fan stipe en mei in jier lang it Kringlogo yn al syn uteringen brûke. Boppedat kriget it duorsumste inisjatyf in protte lanlike en provinsjale publisiteit.

Dielnimme oan de Kringlogokriich kin mei in eigen inisjatyf of troch in inisjatyf út de omkriten te nominearjen. Oanmelde kin oant en mei 9 febrewaris 2024 fia in kontaktpersoan yn de provinsje. De Kringlogopriis in in inisjatyf fan de mienskiplike Natuer- en Miljeufederaasjes.