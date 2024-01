Konsert troch Weima & Van der Werf yn Doarpstsjerke Huzum Ljouwert

Op snein 21 jannewaris om 15.00 oere jout it duo Weima & Van der Werf in konsert yn de Doarpstsjerke Huzum yn Ljouwert.

Reinout Weima en Anno van der Werf wiene noch mar trettjin en fjirtjin jier doe’t se foar it earst tegearre op it poadium stiene, by in jamsesje op it Titus Brandsmakolleezje yn Boalsert. Yn de jierren dy’t folgen kamen de twa inoar geregeld tsjin yn ’e bus of yn ’e kroech, mar se stiene net mear tegearre op ’e planken. Anno spile wol allinnich, mar ek yn ferskate bands, lykas De Wjukkels (opfolger fan Wiegels Wjukkelmasine). Freddy Weima wie sjonger en Reinout gastsjonger op it album fan de band dat yn 1995 útkaam.

Freddy stelde Reinout foar om optredens mei Anno te dwaan. Dat barde op in besletten feest yn ’e simmer fan 1996 yn Stania State yn Oentsjerk. Mei mear as hûndert optredens yn it jier hat it duo ûnderwilens aardich namme opboud, sawol binnen as bûten Fryslân. It hat in protte foar de radio en de telefyzje spile en der binne ferskate albums makke; de lêste twa dêrfan mei eigen wurk yn it Frysk, goed foar radiohits as ‘Do’ en ‘It komt altyd wol goed’. It duo spilet fierder sechstich jier (pop)histoarje. De manlju behearskje de trúk en witte wat mei publyk te dwaan sûnder al te folle poespas.

Konsert Weima & Van der Werf

Snein 21 jannewaris 2024 om 15.00 oere

Doarpstsjerke Huzum, Huzum Doarp 67 te Ljouwert

De tagongspriis is € 15, foar bern o/m tolve jier € 2,50 (konsumpsje yn it skoft ynbegrepen). Tagongskaarten kinne fan tefoaren digitaal oanskaft wurde fia it Ticketkantoor.

By de tsjerke is net folle parkearromte. Besikers kinne – op rinôfstân en fergees – parkearje op it romme parkearterrein foar de Intratuin oer (súdside Tynjedyk).

Mear ynformaasje is te finen op www.dorpskerkhuizum.nl, www.facebook.com/dorpskerkhuizum en www.weimavdwerf.com.