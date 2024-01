Kolleezje Noardeast-Fryslân wol fleantúchwrakken út Twadde Wrâldoarloch bergje

It kolleezje fan de gemeente Noardeast-Fryslân stelt de gemeenteried foar om twa fleantúchwrakken dy’t yn de Twadde Wrâldoarloch delstoart binne, te bergjen. De reden is dat yn beide fleantugen noch de stoflike resten fan de bemanningsleden oanwêzich binne. It kolleezje wol dat dy burgen wurde.

It giet om in Ingelske Vickers Wellington en in Dútske Messerschmitt. De ried wurdt dêr op 11 jannewaris oer ynformearre. De beslútfoarming troch de ried is op 1 febrewaris. As dy akkoart giet, dan is it stribjen om it bergjen tusken july en oktober 2024 út te fieren. De fergunningen en ûntheffingen moatte wol op ’e tiid klear wêze. As dêr wat yn tsjinsit, wurdt mei de planning skood.

It wrak fan de Vickers Wellington leit yn ’e seedyk by Holwert en de Dútske Messerschmitt leit bûtendyks op it Noarderleech by Hallum. By de bergingen wurket de gemeente mei ferskillende partijen gear. Behelle binne ûnder oaren it Ministearje fan Definsje, de Bergings- en Identifikaasjetsjinst fan de Keninklike Lânmacht (BIDL), de stifting Missing Airmen Memorial Foundation (SMAMF), Wetterskip Fryslân, Rykswettersteat, It Fryske Gea, Steatsboskbehear en lokale partijen. De berging sil troch in spesjalisearre bedriuw útfierd wurde. Ynwenners en oare belutsenen wurde oer beide bergingen ynformearre.

It kolleezje fynt it wichtich dat de bergingen útfierd wurde. Boargemaster Johannes Kramer jout oan: “Oarloch is freeslik. Alle slachtoffers, fan hokker nasjonaliteit dan ek, hawwe rjocht op in grêf. Nimmen fertsjinnet it om sûnder namme earne yn it fjild te lizzen. It is ek tige wichtich foar de neibesteanden. Want de slachtoffers wiene ek man, heit, broer, soan of omke. Dêrom is it wichtich dat sawol de berging as ek de begraffenis fan de slachtoffers respektfol en weardich barre.”

De bergingen meitsje diel út fan it Nasjonaal Programma Kânsrike Fleantúchbergingen. Yn de Twadde Wrâldoarloch giene goed 5.500 fleantugen yn Nederlân ferlern. Fan in grut part dêrfan lizze noch resten yn ’e Nederlânske en Fryske boaiem. Ut ûndersyk docht bliken dat op tritich oant fyftich plakken yn Nederlân nei alle gedachten noch stoflike resten fan bemanningsleden oanwêzich binne. It nasjonaal programma stipet de gemeenten dêr’t dy saneamde ‘kânsrike bergingen’ har befine, mei jild en advys. Wol moat de oanbelangjende gemeente it jild earst foarsjitte.