Kneppelfreed en Fedde Schurer (ferhaal)

Op freed 16 novimber 1951 hawwe har op it Saailân yn Ljouwert opstannige tafrielen ôfspile. Dy dei is de skiednis yngien as Kneppelfreed. De rebûlje fan dy dei hat derta laat dat de posysje fan de Fryske taal, benammen yn de rjochtspraak, wat ferbettere is. Hoe beroerd oft dy wie, wurdt dúdlik troch ûndersteande ferhalen oer rjochtsaken yn 1948 en 1951.

Kantonrjochter ferbiedt Frysk yn de rjochtseal, 1948

De molketapers Wiebe van der Hoek en Jeen de Leeuw yn Aldeboarn hiene yn it lêst fan de fjirtiger jierren op de molkbussen dy’t se op ’e karre stean hiene Molke en Sûpe stean. De Boarnsters seagen dêr net raar fan op, mar in wat al te iverige kontroleur makke dêr in ferbaal fan en de beide molketapers waarden foar it kantongerjocht op it Hearrenfean dage. Fryske opskriften wiene yn dy tiid ferbean.

Wiebe van der Hoek (H) moast it earst foar de tafel ferskine. Kantonrjochter mr. S.R. Wolthers (W) frege him oft er de oanklacht erkende. “Ja mynhear,” sei Van der Hoek, “ik kin it net tsjinsprekke.”

W: Spreekt u Nederlands?

H: Ik druk my leaver yn it Frysk út.

W: Dan versta ik u niet. (Dizze rjochter wenne al tweintich jier yn Fryslân.) U moet Nederlands spreken.

H: Moat dat?

W: Ja, u kunt toch Nederlands spreken? U bent toch op school geweest?

H: Ik haw op skoalle west, ja.

W: In de Nederlandse rechtszaal wordt Nederlands gesproken.

H: Ik bin 57 jier en ik haw altiten Frysk praat. Wy ferkeapje molke en sûpe. Elkenien yn Boarn neamt it sa en dêrom ha wy op ús bussen molke en sûpe set.

W: Soep is geloof ik karnemelk, dat is hier niet aan de orde, laat die soep maar soep. U erkent dus het ten laste gelegde?

H: Dat praat ik net tsjin.

W: Tegen bedoelt u?

H: Ja, en ik tocht no’t it Frysk tsjintwurdich sa yn eare is, dat it ek gjin kwea koe om ús eigen taal op ús bussen te brûken.

W: Met politieke overwegingen laat ik mij niet in. U hebt het feit erkend, dat is voldoende.

De oanklage molketaper tocht dat dat de ein fan it ferhaal wie en mei in ‘oant sjen’ woe er de seal ferlitte. Mar dat wie net de bedoeling, dat hy waard werom roppen.

Doe kaam Jeen de Leeuw foar, wat minder agressyf. Hy erkende de feiten ek en sei dat er net wist dat yn de wet stie dat de opskriften allinne mar yn it Nederlânsk mochten. De direkteur fan it bûterfabryk fûn net dat der kwea yn stuts dat de beneaming yn it Frysk wie.

De amtner fan it Iepenbier Ministearje achte de fertochten wol strafber; it wie in oertrêding, mar de fraach wie, sei er, oft dizze oertrêding wol straft wurde moast.

Mr. Wolthers die fuortdaliks de útspraak: frijspraak.

De oanlieding ta Kneppelfreed

Op 17 oktober 1951 moast feedokter S.F. van der Burg út de Lemmer foarkomme op it kantongerjocht op it Hearrenfean foar in ferkearsoertrêding. Van der Burg hie in earfolle steat fan tsjinst as liedend figuer yn de Federaasje fan Fryske Studinteferienings.

Van der Burg, dy’t uteraard Frysk prate, seach dat syn saak samar ûnderbrutsen waard, omdat kantonrjochter Wolthers in tolk winske. Fedde Schurer, doedestiids haadredakteur fan de Heerenveense Koerier, skreau dêr yn de krante skerpe stikken oer. Yn it ferslach fan de sitting skreau Schurer:

“De tolk dy’t mr. Wolthers winske kaam fansels net, want mr. Wolthers wist hiel goed dat it beteljen fan sa’n fertaler net as ferantwurde post beskôge wurde koe. Troch it labbekakkige optreden fan mr. Wolthers moast Van den Burg oant de ein fan de sitting wachtsje om dan de meidieling te krijen dat der gjin tolk komme soe, om’t it Frysk gjin frjemde taal wie. It proses waard trochset mei de meidieling fan mr. Wolthers dat hy de hear Van der Burg offisjeel net ferstean koe. De foldwaning foar dizze fertsjintwurdiger fan de Nederlânske rjochtspraak koe der dus inkeld mar út bestean dat er Van der Burg lekker inkelde oeren fan syn kostbere tiid ûntrôve hie.”

In dei letter skreau Schurer yn in haadartikel ‘De laatste man van de Zwarte Hoop?’ ûnder mear (hjir yn it Frysk oerset):

“It andert op de fraach, wêrom’t de hear Wolthers sa ûnberoaid yrritearre waard by it hearren fan de taal fan it folk, wêroer’t er al jierren rjocht spruts, leit mear op de wei fan de psychiater as op uzes. Mar it feit dat er dizze yrritaasje yn de iepenbiere útoefening fan syn funksje hiel min wit te ferbergjen is in feit dat ús allegearre rekket. Moarn kinne wy ek foar dy rjochterstoel stean.

Dit berneftige, narderige en misledigjende optreden tsjin in represintative man as Van der Burg is in iepenlike provokaasje tsjin it Fryske folk yn it algemien en foar syn organisearre studearjende Fryske jeugd yn it bysûnder. De hear Wolthers, dy’t eins gjin bern mear is, moat him dizze dingen wol bewust wêze.

Yn de midsiuwen waard Fryslân pleage troch in Saksyske binde, dy’t De Zwarte hoop neamd waard. Mr. Wolthers skynt fan doel te wêzen om dy namme foar himsels en lyk tinkende kollega’s te reservearjen.

Lit hy dan beseffe dat hy in neibloeier is; by de grutte mearderheden fan de rjochterlike macht is al in moderner besef trochkrongen en de rjochtsaken sa’t dy by werhelling op it Hearrenfean pleats fine, komme yn Ljouwert net foar. Mr. Wolthers provosearret net allinne it Fryske folk en de Fryske studinten, hy kompromittearret ek syn kollega’s.

Men kin jin ôffreegje oft it de bedoeling fan de minister fan Justysje is, dat it kantongerjocht troch in rjochter brûkt wurdt om syn minderweardige gefoelens út te sprekken tsjin frije Nederlânske boargers, dy’t steane op harren iuwenâlde folkerjochten. It soe perfoarst net oerstallich wêze as in folksfertsjintwurdiger rjochtstreeks nei de miening fan de minister yn dit stik fan saken ynformearre waard.

In dúdlike ferklearring soe ús folk wat garânsje jaan tsjin ûnferhoeds ûnfoege taal, en de rjochterlike macht yn Fryslân suverje fan de blaam dy’t troch sokke folksfertsjintwurdigers op harren komt.”

Kneppelfreed

Om syn skriuwerij yn de krante – dy’t by mr. Wolthers fansels net yn goede ierde foel – moast Fedde Schurer no sels foarkomme. Dy rjochtsaak wie op 16 novimber yn Ljouwert.

Fryske studinten fan de Universiteit fan Grins en learlingen fan de middelbere skoallen yn Ljouwert hiene de gelegenheid oangrepen om dêr dy dei in demonstraasje op tou te setten om Fedde Schurer mei te stypjen. Op de muorren fan it Paleis fan Justysje wiene alderhande leuzen kalke. Der waarden ek pamfletten yn de Fryske taal útdield, dêr’t yn pleite waard foar it rjocht fan de Friezen op rjochtspraak yn harren eigen taal. “Elts wurd fan de hearen Hollânske rjochters yn jim eigen lân is in strymjende swypslach yn jimme oantlit. Stean steech as ien man! Twing har jim as gelikens te behanneljen. Stean op jimme rjocht. Leaver dea as slaaf”, (dy âlde Fryske striidgjalp) wie de oprop fan de studinten.

Troch de wyklikse Ljouwerter merk wiene der al gau in soad minsken dy’t hearden fan de rjochtsaak tsjin Schurer en dy’t dêrnei ek nei it Saailân teagen. Sadwaande stie der in grutte mannichte foar it gerjochtsgebou. Doe’t de doarren fan de rjochtseal iepen giene ferkrongen al dy hûnderten lju har yn de gong fan it gebou. De plysje, de boaden en de doarwaarder besochten mei sêfte twang en takt om de grutte kloft dúdlik te meitsjen dat it net mooglik wie om elkenien deryn te litten, mar net ien die in stap efterút.

Doe waard der fersterking oproppen, 25 man fan de gemeenteplysje. De gemoedlike toan makke plak foar batske befellen en doe’t dat net holp waarden de gongen mei hurde hân skjinfage. Allinne fyftjin sjoernalisten, dy’t dan ek skouder oan skouder stiene, mochten yn de waarme en benaude keamer bliuwe.

De sitting ferrûn neffens de gewoane regels.

“Had u de bezwaren niet op een andere toon kunnen uiten?”, frege de plysjerjochter mr. Taconis oan Schurer. Alhoewol’t hy en de offisier beide Friezen wiene, holden dy har oan it Nederlânsk. Neffens Schurer wie him dat net mooglik west.

“U bent onderwijzer geweest en nu hoofdredacteur van een krant. Dat betekent dat u de waarde van de woorden die u gebruikt wel kent”, sei mr. Taconis. “Blijft u nu volhouden dat hetgeen wat u geschreven heeft niet beledigend is?”

“Ja”, sei Schurer.

Der wie ek in tsjûge-deskundige foarroppen troch de riedsman fan de fertochte, mr. Okma, nammentlik B. Wybenga, sjef-redakteur fan it Frysk Deibled. Foar’t hy ferheard wurde koe, moast er earst de eed ôflizze. Dêr ûntstie tusken de rjochter en de tsjûge in diskusje oer de eedformule. Wybenga woe dy yn it Frysk ôflizze, mar de rjochter tocht dêr oars oer. Hy fûn dat de eedformule yn it Nederlânsk moast.

Mr. Okma frege doe oft de tsjûge dan de belofte ôflizze koe op grûn fan beswieren, ûntliend oan syn opfettingen omtrint de godstsjinst.

“Zo zie ik dat niet”, sei de rjochter, “de getuige is gereformeerd en kan dus die bezwaren niet hebben. Meent u dat u alleen over en tot God kunt spreken in het Fries?”

“Ja, dat fyn ik”, sei de tsûge.

Nei wat hin en wer gepraat koe de tsjûge de eed yn it Frysk ôflizze.

Mr. Okma frege doe oan de rjochter oft foar in sjoernalist wolris oare mjitstêven jilde kinne. Dêrom is de tuchtrjochtspraak foar sjoernalisten ynfierd.

Mr. Okma tsjin de tsjûge: “Achtsje jo dat foaral op polityk terrein mear frijheden tastien binne?”

Rjochter: “Deze zaak heeft niets met politiek te maken.”

Mr. Okma: “Dat sjogge jo net goed; dit is in saak fan de Fryske beweging.”

De rjochter waard in bytsje kribelich fan dat muoisume tsjûgeferhoar en woe fan de tsjûge in andert: “Zegt u nu ja of nee?”

It andert fan de tsjûge wie dat er it mei deselde wurden skreaun hawwe soe.

Doe kaam de offisier fan justysje oan it wurd: “Democratie is een schoon ding, dat de Friezen na aan het hart moet liggen, want deze staatsform was hier in de middeleeuwen al bekend. Het recht van vrije meningsuiting hoort hier toe. Maar het is niet geoorloofd iemands goede naam aan te randen. En dat heeft de heer Schurer zeker gedaan, door de kantonrechter te vergelijken met een lid van de Zwarte Bende die het Friese land destijds onveilig heeft gemaakt. Eis 150 gulden boete, subs. 30 dagen.”

Mr. Okma, dy’t mei klam sei net de frijmoedigens hawwe te wollen op folsleine frijspraak oan te stean, woe derop út dat Schurers heftige toan te ferklearjen wie út leafde foar Fryslân en syn taal. “Hy hat syn artikel net skreaun om te beledigjen, mar om de leafde foar de Fryske taal te ferdigenjen. Hy is emosjoneel, ympulsyf, mar de opset om te beledigjen hat er nea hân.”

De fertochte krige it lêste wurd: “It is mooglik dat jo my skuldich ferklearje, mar wat ik die, moast ik dwaan as sjoernalist, as dichter en as soan fan it folk. Ik fiel my net skuldich, mar as jo my straffe, sil it my in eare wêze om dy straf te ûndergean.”

It fonnis kaam as in antyklimaks: 14 dagen finzenisstraf ûnder betingsten, mei trije jier proeftiid.

Doe streamde de rjochtseal leech; elkenien waard troch de efterútgong nei bûten loadst, om’t foar it gerjochtsgebou in grutte mannichte stie. De plysje hie al in pear kear regaad makke om de mannichte yn betwang te hâlden, mar doe’t Schurer nei bûten kaam waard er troch de jongerein fan de Fryske beweging op ’e skouders nommen en ûnder jûchheigerop nei de merk droegen. Opnij fierde de plysje in hurdhandige sjarzje út. Schurer waard sa hurd troch in rút treaun dat er in flinke jaap yn ’e pols krige.

Kneppelfreed, in namme dy’t Schurer sels betocht hat, hat wol fertuten dien. It Frysk krige offisjeel de status fan twadde rykstaal. Sûnt is it tastien om yn de rjochtseal Frysk te praten en de eed yn it Frysk ôf te lizzen.

Schurer is op 18 maart 1952 yn berop gien. Doe waard de straf werom brocht nei de oarspronklike eask fan 150 gûne.

Jangerben Mulder

Boarnen: de Heerenveense Koerier, de Leeuwarder Courant en Brood op het water fan Fedde Schurer.