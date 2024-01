Kampanje foar paken en beppen: Praat mar Frysk, ek mei de bernsbern

Fan no oant en mei 23 jannewaris is der ekstra omtinken foar de paken en beppen yn Fryslân.

Mei de pake&beppekampanje wol de Afûk (oansteande) paken en beppen bewust meitsje fan de bysûndere rol dy’t sy spylje kinne yn de taalûntwikkeling fan harren bernsbern. As mei-opfieder kinne se de twa- of meartalige ûntwikkeling ekstra stimulearje, hielendal as se geregeld oppasse. Boppedat kinne se de Fryske taal dochs oan harren bernsbern meijaan, as dy benammen yn it Nederlânsk grutbrocht wurde.

Yn de kampanjeperioade hingje rûnom yn de provinsje posters mei de fraach ‘Wurdsto pake of word jij opa?’ en ‘Wurdsto beppe of word jij oma?’. Op www.pakebeppe.frl is mear ynformaasje te finen en wurde tips jûn foar it stimulearjen fan de twatalige ûntwikkeling.

De start fan de kampanje is op sneon 13 jannewaris om 11 oere by Van der Velde Boeken yn Snits. Jan Arendz sil dan foarlêze út It Grutte Pake & Beppe Foarlêsboek fan Mirjam van Houten. Dat prachtige nije foarlêsboek bestiet út mear as tweintich foarlêsferhaaltsjes, gaadlik om foarlêzen te wurden troch paken en beppen oan bern fan 2 oant en mei 6 jier. Mei in QR-koade yn it boek binne de ferhaaltsjes ek noch te beharkjen. De ferhalen binne ynsprutsen troch Hilly Harms, Leny Dykstra, Jan Arendz en Joop Wittermans.

Dy oare foarlêzers lêze ek live foar:

– Op freed 19 jannewaris om 11.00 oere lêst Leny Dykstra foar yn de Afûkwinkel yn Ljouwert;

– Op sneon 20 jannewaris om 11.00 oere lêst Joop Wittermans foar by Van der Velde Boeken yn Drachten;

– Op sneon 27 jannewaris om 11.00 oere lêst Hilly Harms foar by Boekhannel Burgum.

Spesjaal foar de paken en beppen dy’t oppasse (sille) is in prachtige ‘oppastas’ te keap, mei dêryn It Grutte Pake & Beppe Foarlêsboek, in kuierbingo, in boekje mei oppastips en oare aardichheidsjes. In moai kadootsje foar oansteande paken en beppen of as in tankjewol foar al it oppassen. De tas is te keap yn de Afûk Fryske Boek- en kadowinkel en fia websjop.afuk.frl.