Japanske moannelâner docht it wer nei problemen mei stroomfoarsjenning

De Japanske moannelâner SLIM is wer operasjoneel nei’t dy dagenlang stillei toch in probleem mei de stroomfoarsjenning. Dat skriuwt romtefeartorganisaasje JAXA op X. By it berjocht stiet in foto fan in rots dy’t de namme Toypoedel krige hat, nei it hûneras mei deselde namme.

Japan slagge der as fiifde lân yn om in romtereau nei de moanne te bringen. Mar nei de suksesfolle lâning waard de lâner, dy’t sa grut as in auto is, útskeakele om’t de sinnepanielen net goed wurken. Dy koene gjin stroom opwekke om’t de sinnesellen fan de sinne ôf rjochte wiene. De fraach wie hoelang’t kommunikaasje mei de ierde mooglik wie. De lâner draaide op batterijen dy’t nei in pear oeren leech wêze soene. Dêrom skeakele JAXA de moannelâner út, oant de hoeke fan it sinneljocht feroare wie. De romtefeartorganisaasje soe in wike letter bekend meitsje oft SLIM fierder koe mei syn misje. Dat is no dus bard.

SLIM sil moannestientme ûndersykje om sa mear te witten te kommen oer de oarsprong fan de moanne. Japan wol in gruttere rol yn ’e romte spylje. It wurket dêrby mei de Amerikaanske romtefeartorganisaasje NASA gear. It is de bedoeling dat yn ’e kommende jierren in Japanske astronaut foet op ’e moanne wet as lid fan it Artemis-projekt fan NASA. Dat hat as doel om mear minsken nei de moanne te bringen.