Janna’s fotoferhaaltsjes (6)

Janna van der Meer makket bysûndere foto’s. Om de twa wiken lit se hjir ien sjen. Se skriuwt der in persoanlike oertinking by.

Sjocht in oar wat ik net sjoch?

Doe’t myn dochter sechstjin wie, krige ik op myn jierdei fan har in dûbeldportret. Se hie my en harsels skildere. Sy seach serieus en mei grutte eagen de wrâld yn. Ik wie laitsjend ôfbylde, en mei de eagen ticht.

“Wêrom hast my doe sa skildere?” frege ik har lêsten. Hja wist it net mear.

It skilderij hinget by my yn de wurkkeamer. Ik wie der noch hieltyd bliid mei, mar de lêste tiid makken dy tichte eagen my ûngerêst. Haw ik destiids wat net sjoen? Woe ik wat net sjen? Seach in oar wol wat ik net seach?

Dat sil perfoarst.

Net om ‘e nocht stel ik my dy fraach no pas. Sân jier nei’t ik myn kado krigen ha.

Wat ússels oanbelanget hawwe we in bline flek. Ik kin in freondinne maklik op ‘e patroanen yn har libben wize en fertelle wat se oars dwaan moat. Myn eigen libben liket dêrfoaroer faak in mingsel fan samar wat ûnderfiningen. Gjin sûkelade fan te meitsjen.

Ik sil myn dochter freegje om my wer ris te skilderjen.