Janna’s fotoferhaaltsjes (5)

Janna van der Meer makket bysûndere foto’s. Om de twa wiken lit se hjir ien sjen. Se skriuwt der in persoanlike oertinking by.

Hoe wurdst lokkich âld?

Ik genietsje foaral fan myn bad op it momint dat ik de stop derút lutsen ha. Pas as de baaikûpe stadich leechrint, kin ik my hielendal bepale by it genot fan waarm wetter. Earder skeaten myn tinzen alle kanten op, mar no moat ik derom tinke, want aansten is it foarby.

Miskien komt it troch dy ynstelling, dat de hjerst myn favorite seizoen is. Yn it bombastyske ljocht fan de simmer liket de wrâld in ûnbegrinze boarterstún. As de dagen koartsje, skikke wy ús wer yn de rûtine fan skoalle, wurk en húshâlding. Súntsjes byljochte troch in wetterich sintsje. Dat bytsje ljocht fine we dan al in boppeslach.

De ferplichting om safolle mooglik fan it libben te genietsjen is nei de eftergrûn skood en dêrtroch, foar my, folle better nei te kommen.

Spitigernôch bin ik net sa sljocht op wat wol “de hjerst fan it libben” neamd wurdt. Dy term is misliedend en âlder wurde foldocht my hielendal net. Takomme jier groeie der op ’e nij blêden oan ‘e beammen, mar ik sil nea wer in glêde hûd krije. En as ús heit en mem geane, sjoch ik se noait wer.

In minskelibben is einich.

Alle reden om just no jins hert op te heljen. Mar dat is in hiele keunst.