Jan Bosgraaf: Op nei it ljocht

Kollum

“No geane wy wer op nei it ljocht.” Dat wie steefêst it sechje fan ús mem silger as we de krystdagen en âld en nij hân hiene. Mem hie it mier oan de tsjustere desimberdagen. Dan seach se út nei it ljocht. Lykas de Germanen dat diene mei it fieren fan de wintersinnekear. Dêrtroch hie mem ek perfoarst gjin lêst fan it Blue Mondaygefoel. Sterker noch, it leave minske hie noch nea fan dy meast deprimearjende dei fan it jier heard.

Dat is in útfining fan de Ingelske psygolooch Cliff Arnall. Yn 2005 betocht de man, sa’t er sei, in wittenskiplik ferantwurde formule dêr’t út bliken dwaan soe, dat de moandei fan de lêste folle wike fan jannewaris de dei is wêrop’t de measte minsken har treurich, drôvich of weemoedich fiele. It soe te krijen hawwe mei it feit dat it útfieren fan goede foarnimmens (al wer) mislearre is en de fakânsje noch fier fuort liket. It skynt, dat men tsjintwurdich al earder lêst fan dat deprimearjende gefoel hat, want Blue Monday is meastal op de tredde moandei fan jannewaris. Yn akademyske rûnten waard Arnall ûnder krityk bedobbe, mar nettsjinsteande dat wurdt alle jierren rom omtinken oan dat fenomeen jûn. En de kommersje wit der wol ried mei. Winkels priizgje mei oanbiedingen en koartingen produkten oan dy’t men ornaris net nedich hat, mar dêr’t men sabeare lokkiger fan wurdt. Hawar, foar wa’t der yn leaut, kin it in útkomst wêze. It soe lykwols hiel goed kinne dat Arnall syn wittenskiplike formule basearre hat op de opera Blue Monday, dy’t George Gershwin yn 1922 skreau. Dêr sjongt de haadpersoan in liet yn oer de dei dat alles mislearret en minsken stjerre: de ’Blue Monday blues’.

Mar hoe’t it ek sit mei Blue Monday, wittenskip of fantasy, der barre in hiel soad oare dingen yn ’e wrâld dy’t folle deprimearjender wurkje op de minsklike geast. Opkommend antysemitisme, diskriminaasje op alderhande mêd en tanimmende polarisaasje. Om mar in pear dingen te neamen. Dat lêste sjogge we spitigernôch ek yn de politike arena. Der wurdt aloan mear op de man spile yn stee fan ta de saak te kommen. Dêr kinne se yn de Feriene Steaten fan Amearika ek oer meiprate. It is bytiden te earmoedich om oan te sjen.

Alle dagen wurde wy konfrontearre mei apokaliptyske bylden fan de oarloggen yn Oekraïne en de Gazastripe. Op folle mear plakken yn ’e wrâld wurdt, faak al jierren, op libben en dea fochten. Mei miljoenen flechtlingen en de opfangproblematyk fan asylsikers ta gefolch. In problematyk dy’t foaral populisten oangripe om de klam te lizzen op tsjinstellingen yn de maatskippij. Oant en mei lju dy’t massadeportaasjes foar eagen steane. Yn hokfoar tiid libje wy?

Boppedat wrakselet it minskdom mei de (foarseine en mooglike) gefolgen fan klimaatferoaring en mei de fraach wêr’t it mei de keunstmjittige yntelliginsje op útdraaie sil. Gjin wûnder dat in protte minsken in swiere mûtse ophawwe oer de takomst. Dat hiene guon wittenskippers dy’t oan it Manhattanprojekt (de ûntwikkeling fan de earste kearnwapens) wurke hiene ek. Yn 1945 ûnderskreaune santich fan harren de Szilard Petition; it fersyk oan presidint Truman om de atoombom net tsjin Japan yn te setten. Doe’t dat dochs barde, seach de hiele wrâld de ferskuorrende gefolgen. It besef groeide dat it minskdom by steat is om himsels te ferneatigjen. In tal wittenskippers naam doe it inisjatyf ta it Bulletin of the Atomic Scientists. In non-profitorganisaasje dy’t him dwaande hâldt mei wittenskip en wrâldomfiemjende feilichheidskwestjes dy’t it gefolch binne fan de ferhastige technologyske foarútgong en dy’t negative gefolgen foar it minskdom hawwe. Om it te fisualisearjen kaam der yn 1947 in symboalyske klok, dy’t oanjout hoe ticht it minskdom om ende by de troch himsels feroarsake ein fan de beskaving is. Dy ein wurdt werjûn as tolve oere nachts. Nei alles wat der yn de Twadde Wrâldoarloch bard wie, waard dizze Doomsday Clock, dy’t byholden wurdt oan de universiteit fan Chicago, op sân minuten foar tolven set. Alle jierren wurdt de klok yn jannewaris op ’e nij ynsteld. Yn 1991, nei it ta stân kommen fan it ferdrach fan it werombringen fan strategyske wapens (START 1), waard de klok op santjin minuten foar tolven set. Mear as santjin minuten foar tolven hat er nea stien. Foar it lêst is de klok ferset op 24 jannewaris 2023. Sûnt dy dei wiist er njoggentich sekonden (oardel minút) foar tolven oan en hat noch nea earder sa ticht by middernacht stien. Oft de klok, mei alles wat der yn ’e wrâld bart, ein jannewaris noch tichter by tolve oere stean sil, is ôfwachtsjen.

Mar hoe’t it komt en wat der ek bart, fan ien ding binne wy yn elk gefal wis; wy geane wer op nei it ljocht.