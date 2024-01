‘Into The Great Wide Open’ wint wer Izeren Poadiumdier

Into The Great Wide Open is ôfrûne sneon foar de twadde kear efterinoar ferkeazen ta organisaasje mei de grutste prestaasje op it mêd fan duorsumens. Dat waard buorkundich makke by de útrikking fan de Izeren Poadiumdieren op muzykfestival en -konferinsje Eurosonic Noorderslag yn Grins.

Klimaatpositive ambysjes

By Into The Great Wide Open is duorsumens tige yn tel. It sjocht, tegearre mei Lab Flylân, festivals as ideale proeftún, gongmakker en poadium foar in duorsume transysje nei in sosjale en sirkulêre omjouwing. De organisatoaren stribje dernei om in folslein sirkuler en klimaatposityf festival te wurden: se wolle net inkeld takomstige edysjes klimaatneutraal organisearje, mar ek de útstjit fan eardere edysjes kompensearje mei help fan stabile koalstofopslach.

By de edysje fan 2023 waarden wer grutte stappen set op it mêd fan duorsumens. It festival gie hast hielendal fan de aggregaten ôf yn in proef mei enerzjy fan it fêste stroomnet en oplaadbere batterijen dy’t de poadia fan stroom foarseagen. Dêrmei waard 6000 liter disel – en de útstjit dy’t dêrmei lykop giet – besparre, neffens de 9000 liter dy’t ferline jier noch nedich wie. Tanksij opnij te brûken servys, it útbannen fan restôffalbakken op it terrein en in minusjeuze ôffalskieding wist Into The Great Wide Open net earder safolle grûnstoffen út de ferbrâningsûne te hâlden. Sa koene alle ôffalstreamen wer as grûnstof ynset wurde.

It festival wurket ek op oare manieren oan de beheining fan de fuotleast. Sa waard de ploech fossylfrij nei Harns ferfierd en waarden artysten op Flylân elektrysk oer it eilân riden. In grut part fan it materieel foar poadia en terreinen fear mei sylskippen nei Flylân. De net foar te kommen restútstjit, foar in grut part troch de reisbewegingen fan besikers, wurdt mei duorsume koalstofopslach kompensearre.

De priis foar ‘meast duorsume prestaasje op it mêd fan duorsumens’ waard yn 2022 yn it libben roppen, krekt as de priis foar ‘grutste prestaasje op it mêd fan ferskaat en ynklúzje’. By de útrikking waard Into The Great Wide Open yn de bûtenkategory troch de sjuery neamd. De Izeren Poadiumdieren binne fakprizen dy’t sûnt 1997 jierliks troch de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) útrikt wurde. De Izeren Poadiumdieren binne peer-to-peer prizen: profesjonals út it poadium- en festivalsirkwy kinne kollega’s nominearje, en dêrnei selektearret in sjuery de winners.

