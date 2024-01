It iis is wer út te sleatten ferdwûn mar yn de natuer wurdt it op it heden noch foarme op âlde tûken. Want it is op it stuit krekt it gaadlike waar foar in seldsum natuerferskynsel: iishier. Dat komt foar it ljocht troch de stofwiksel fan skimmels yn dat hout, dêr’t wetter by frij komt.

As de temperatuer justjes ûnder it friespunt leit (by legere temperatueren saksearret de stofwiksel fan de skimmels tefolle) en de lucht fochtich genôch is, sadat it frijkommende wetter net ferdampt, befriest dat en waakst it oan ta hierren. Iishier is o sa tear en it teit fuortdaliks wer oan wetter as de sinne der op skynt of by oanrekking. Lykwols trappearre ús fot0graaf fan ‘e moarn aardich wat nustjes fan it bysûndere guod op de Feluwe.