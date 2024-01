Hein Jaap Hilarides: Sikehuusklompys

Stikky

’n Stoere fint kwam op sikehuusklompys de kleedkamer fan ’t swimbad in. Witte tennissokken stakken ônder ’n donkerblauwe gymbroek met te korte boksen út. Binnen twee tellen ston hij in ’e bloate kont. Syn seuntsy ston op ’e bank tun de muur an.

‘Hat er moai swommen?’ froeg de man.

’t Jonky hoorde ’n soemend geluud. ’t Kwam achter de deur fan de kleedkamer weg.

‘In feechauto!’ riep ’t mantsy. ‘Wat docht dy hjir?’

De lezer mot begripe, d’r laai bútten op dat momint ’n lagy snee en de diken waren glâd.

‘Dat is in skjinmakauto,’ saai de hait op de sikehuusklompys. Se waren feul te klain foor syn lingte. Had hij gau de klompys fan syn frou anskoaten en werkte sij in ’t sikehuus?

‘Wat docht in skjinmakauto?’ froeg ’t jonky.

‘Dy makket skjin. Wy rinne troch de gong en dan wurdt de gong smoarch. En dan komt de skjinmakauto en dy makket de gong skjin. Oars glydzje minsken út.’

‘En dan moat de sike-auto komme!’ riep ’t jonky.

‘Ja, dan moat de sike-auto komme.’

‘De sike-auto hellet de minsken op. En dan bringt er se nei it sikehûs. En dan…’

Ja, siest wel! Syn frou werkte in ’t sikehuus. Of sou hij der sels werke as dokter? Soa sâg hij d’r niet út, maar je wete ’t soms niet.