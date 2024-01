Hein Jaap Hilarides: S.

Stikky

Ik waar op ’n kremasy. S. waar ’n hele goeie kunde en ’n feer femilylid. Ik kwam met S. in kontakt fia de Frise literatuur. Ik trof him foor ’t eerst bij de presintasy fan ’n herútgave fan De sûnde fan Haitze Holwerda fan Ulbe van Houten. Dat waar ergens in 2010. In ferskillende hoedanigheden sou ik S. weer treffe. De gemeenskaplike noemer bleef fooral de Frise literatuur. Later kwam der de femilybând bij.

Soa hewwe wij tegaar met ôns hait naar ’n femilylid in Kimswert weest. Allegaar ferhalen over de femily Hilarides kwammen boven water. Dat S. en ik de interesse deelden in de foorfaren, sil erflik weze. Maar ’t sil ok komme omdat wij baide fan takken komme die’t fan de stamboom ôfbroken binne. De wuttels fan de femily Hilarides lêge in de buurt fan Pingjum. S. kwam fan Irnsum, ik kom út St.-Jabik.

Maar de groatste gemeenskaplike deler waar ’t praten: over Frise literatuur, de femily en alles wat maar ferbij kwam. Ferskillende keren hewwe wij d’r in ’e auto op út weest, S. kwam alle seumers op ’e moter del en wij troffen nander regelmatig bij lezings.

Maar bij de kremasyplechtighyd docht ik: wat weet ik aigenlik fan S.? Wat wete wij fan nander? En dos sille de mooie peteren met S. altyd in myn herinnering blive.