Hanne (ferhaal)

Dit ferhaal oer Hanne spilet yn Jobbegea, oan de fiifde wyk. It is 8 july 1892.

Hjoed soe er komme, de man fan de krante dy’t har fan alles freegje soe. Earst hie hja der neat foar field, mar doe’t se trochkrige dat in ferhaal oer de earmoed faaks wol ferbettering bringe koe foar it bestean hjir by de wiken yn Jobbegea, hie se tastimd. Men koe dochs nea witte oft it regear ek ris mei wat help oer de brêge komme soe as it hearde hoe’t it der hjir om en ta gie.

Alve jier ferlyn, dat wie yn 1881 hiene hja en Wiebe nei de boargemaster ta west dy’t harren yn it houlik ferbûn hie. De krekte datum wist se net út de holle, mar dat stie wol op it papier dat se dêr op it gritenijhûs hiene. Hja hie foar dy tiid by in stikmannich boeren tsjinne. Dat hie swier wurk west en oanpoatsjen, mar doe wie hja noch sterk. Se wie ek knap, dat Wiebe hie wol wat yn har sjoen en sy yn him. Wiebe wie in sterke jongfeint en net bang foar it wurk. Hy hie twahûndert roeden (28 are) ‘lân’ hiere kinnen, en dêr harren wenning op set. No ja, dat lân wie eins heide mei op de eftergrûn wat bosk. Mar goed, trije gûne hier it jier hie dochs noch in hiele hap west.

En sa wie mei seadden en wat peallen út de bosk wei by de wyk in hutte boud, heal yn ’e grûn en heal derboppe. De wiken wiene groeven yn de tiid dat der wurk foar in soad arbeiders wie, dy’t it heechfean hjir ôfgroeven foar de feanbazen dy’t der goudjild oan fertsjinne hiene. Mar dat wie no oer. De minsken hiene har dêr in húske set en wiene der wenjen bleaun. Op wat lytse putsjes nei hiene hja faak gjin wurk, dat dan moasten se nei de bedieling ta, oars koene se net rûnkomme.

Gelokkich hie Wiebe no wurk yn de haaiïng; dat wie net sa fier ôf. Earder hie er ek noch yn de ‘bak’ west, mar dat wie yn it leechfean en dat wie fierôf. Dan moast er de dridze út it wetter op de wâl skeppe en yn de bak lizze. Dêr waard it bewurke ta turf. Rotwurk fansels, mar der moast dochs wat fertsjinne wurde foar de fiif bern dy’t der al gau kamen. Foar it earste bern hie Hanne noch wol tate hân en dat wie fiks groeid, mar by de oaren waard it al stees minder. En no seagen se der mar wat earmhertich út. Min hiene se it net, mar yn de winter moasten se dochs noch wol wat fan de earmfâden hawwe, oars kamen se om.

Dêr wie er al, de kranteman. Se liet him deryn. In man yn in kreas pak, mei in skrift en in pinne yn de hân. Hy seach frjemd om him hinne en oerskôge de hutte. Hanne liet him alles sjen en die it ferhaal fan harren wize fan libjen. De man wie tige benijd nei wat se no ieten, salang’t de ierappels noch groeie moasten op it stikje omspitte heide dat mei wat stront bedonge wie.

‘Se krije roggebrea,’ sei Hanne, ‘sjoch wol twa fingers grou.’ Hja die twa fingers opinoar om sjen te litten wat dat betsjutte. En it waarme iten bestie út kôke maismoal, wol fan fiif sinten it pûn, en dat allinne om’t Wiebe no wurk hie.

‘En sliepe,’ frege de man, ‘wêr sliepe de bern?’ Hanne seach ferbjustere. ‘No,’ sei se, ‘op de grûn fansels, sjoch mar’ en hja wiisde nei de liemen flier dêr’t de yndrukken noch yn te sjen wiene fan wêr’t de bern leine. ‘Dêre, mar yn de winter lizze se yn de rûchte fan bosk en heide, mar dat kin no net, want de njirren binne yn de heide, wylst se winterdeis yn de grûn sitte, dan ha wy der gjin lêst fan.’

‘Mar no sil ik jo noch ris wat fertelle, dat de minsken eins net earlik binne. No wie de mem fan de buorfrou stoarn. Dy soe fan de earmfâden beïerdige wurde. Se krige in deadshimd foar har en wat hat se dien?’

‘No, sis it mar’, sei de kranteman.

‘Hja hat it sels holden,’ sei Hanne, ‘en har âlde mem it fersliten himd oandien. Is it net in skande om soks te dwaan? Sa’n bist, sa beduvelje se de mannen fan de earmfâdij. Dat soe ik nea dwaan. Ik ha sels noch in tekken weijûn oan dy en dy (hja neamde de nammen), dy’t it noch earmer hiene as wy. Dy tekken hiene wy yn de winter de bern oerdien, mar dy hiene wy no net nedich.’ Se seach de kranteman grutsk oan, wachtsjend op in komplimint, dat hja ek krige.

‘Mar der binne mear goede minsken hear’, sei se. ‘Ik sil jo nochris wat fertelle.’

Doe fertelde se dat Wiebe ris op ’e Gordyk west hie om by de feanbazen te freegjen oft der ek wurk wie. Wylst er dêr wie, seach er foar de winkel fan in timmerbaaske en bultsje stiennen lizzen. Dat wie oars krekt wat foar him, tocht er, want ús hutsje drige foaroer te sakjen en as er dy stiennen foar net al te folle keapje koe, dan koe er dy moai brûke om de boel te skoarjen. Hy koe de man as in freonlik en goedwollend man, dy’t foar de earmen faaks wat tasjitliker wie as foar de riken.

“Wat moat it kostje?”, hie Wiebe frege. “Foar dy mar in bytsje”, hie de man sein, “foar 75 sinten kinst se wol krije.” “Tankjewol,” hie Wiebe sein, “dan kom ik wol om se te heljen.”

Net dus, it duorre trije wike, mar noch stees hie Wiebe de stiennen net helle, en doe’t Hanne sels de baas ris tsjinkommen wie en him frege hie oft er asjebleaft de stiennen net ferkeapje woe omdat Wiebe de 75 sinten hast net byinoar krije koe, hie dy sein dat se de stiennen foar fyftich sinten ek wol krije koene. No, dan koe it fêst wol earder, mar noch wie Wiebe net kommen. en doe hie de baas harren mar opsocht en hie Hanne him 42 sinten sjen litten, dy’t se yn in lúsjefersdoaske opsparre hie. Doe’t de baas dat seach, wie er mei 25 sinten wol tefreden, en no leine de stiennen tsjin de foargevel fan it hûs en holden se de saak tsjin.

‘Dat wie nochris in goed minske,’ sei Hanne, ‘sa moasten der folle mear wêze.’

De kranteman moast mar ris sjen, en bûgend rûnen se troch de lege yngong nei bûten en hy seach oer de keale flakke heide. It wie in near hinnekommen hjir yn en by dit krot oan de fiifde wyk. Ien fan de 19 wiken dy’t hjir yn Jobbegea wiene yn it jier 1892.

De kranteman naam ôfskied fan Hanne en seach yn bylden al foar him dat de berntsjes nei de glêzige ierappels griepen om dy sûnder fet of bûter op te iten. It byld fan dy earme sân minsken yn in keet fan seadden, heal yn de grûn. In libben yn earmoede en sûnder foarútsicht. Hy soe der in moai stikje fan meitsje, foar de lêzers fan it blêd Huis en Haard.

Boarne: Huis en Haard

© Neifertelling en foto’s Henk F. Hansma, De Himrik