Guod út MSC Zoe bedarre sawat blynseach yn ferbrâningsûne

Fierwei it measte guod dat nei de ramp mei de MSC Zoe op de strannen oanspielde, is as restôffal yn ferbrâningsûnen bedarre. It giet om in protte nagelnije matrassen, mar ek om printplaten foar kompjûters en alderhande plestik boartersguod.

“Soms neam ik it wolris de grutte griene leagen”, seit berger André Borsch fan Harns yn de dokumintêre Waddenzooi, dêr’t it earste diel ôfrûne wike fan by Omrop Fryslân te sjen wie. “Der gie in hiele protte op ’e bulte.” By in stoarm yn ’e nacht fan 1 op 2 jannewaris 2019 ferlear frachtskip MSC Zoe 342 konteners benoarden de Waadeilannen. In part fan dy konteners barste iepen en de ynhâld kaam op ’e strannen fan de Waadeilannen telâne, mar ek yn it noarden fan Fryslân en Grinslân. Sels yn Noard-Hollân spielde rotsoai út de konteners oan.

Fuortdaliks kaam in grutte opromaksje op gong. Earst wiene it foaral strânjutters. Letter kamen der mear organisearre, mar ek folle minder organisearre aksjes. Dêrby rommen ferskate organisaasjes en talleaze frijwilligers soms folslein op eigen manneboet rotsoai op. By de ferwurking fan al dat smoargens gie fan alles ferkeard, docht bliken út de dokumintêre fan filmmakker Thom Verheul.

Moaie houten stuollen

“Stuollen, krukjes, kompressors, men kin it sa gek net betinke of it lei op it strân”, fertelt leanwurker en jutter Chris Talsma op Skiermûntseach. “Op in bepaald stuit kamen der moaie houten stuollen del. Dus de kompressor derút en romte meitsjen foar de stuollen. Der lei sa folle, wy moasten karren meitsje.” Allinnich al op Skiermûntseach spielde 266.000 kilo oan guod oan. Berger André Borsch sammele nochris 900.000 kilo oan oanspield materiaal yn, “fan De Helder oant Delfsyl oan ta.” Borsch seit syn bêst dien te hawwen om it guod dat fûn is, sa folle mooglik te skieden. “Wy hawwe it oant de lêste kerl sân útsocht”, seit er yn de dokumintêre. Borsch koe sa in protte guod oan omrinbedriuwen oanbiede. Mar dy wiene al rillegau net mear ynteressearre en praten ûnderinoar ôf om inkeld noch mar saken ôf te nimmen yn ruil foar in finansjele bydrage. It gefolch wie neffens Borsch ûnder mear dat in hiele rige printplaten (fol koper en edelmetalen) ferbrând binne.

Keunstrizeltekkens

Oare ynsamlers stjitten ek op grutte problemen by de skieding fan ‘har’ ôffal. Ellen Kuipers fan de Waadferiening organisearre in searje grutte opromaksjes mei frijwilligers ûnder it biedwurd ‘CleanUpXL’. Der waarden alderhande soms noch poerbêste produkten ynsammele, lykas net-skansearre jaskes en fleece-tekkens. Mar gjin inkelde ôfnimmer hie der belangstelling foar, fertelt se yn de dokumintêre. Uteinlik koe de Waadferiening inkeld in anker en in folsleine hyskraan oan in âldizerboer kwyt. Dy hyskraan kaam lykwols net iens fan de MSC Zoe; dy lei al 28 jier op ’e boaiem fan de see.

Paul Schoute fan de Vereniging van Waddenkustgemeenten befêstiget de gong fan saken mei it ôffal. Boargemaster Ineke van Gent fan Skiermûntseach is bang dat it aldergrutste part fan de 266.000 kilo rotsoai op har eilân yn ’e ôffalûne ferbrând is, al hopet se dat der seleksje by de poarte west hat en it ôffal dochs noch skieden is, sadat in part dochs noch brûkt wurde kin. In lyts part fan it guod is wol goed terjochte kommen, seit filmmakker Verheul. In stikmannich spreien wurdt neffens him no yn fakânsjehúskes op Skiermûntseach brûkt. Tempeks út twa fan de oerboard sleine konteners wurdt no brûkt as isolaasjemateriaal. Verheul sels sliept op in “poerbêste matrastopper”, dy’t fan de MSC Zoe ôfkomstich is.

Utstjoering

Diel 2 fan de FryslânDOK ‘Waddenzooi’ is by Omrop Fryslân te sjen op snein 28 jannewaris fan 17.00 oant 17.30 oere en dêrnei alle oeren.

De útstjoeringen fan FryslânDOK binne ek op NPO 2 te sjen: sneons om 15.30 oere en sneins om 13.20 oere.