Grutte Gedichtejûn Ensafh op 26 jannewaris

Op freed 26 jannewaris wurdt de 12e Grutte Gedichtejûn fan Ensafh holden. Diskear yn kafee-restaurant Ferron op It Hearrenfean. De oanfang is om 20.00 oere.

Wa’t meidwaan wol, kin him oanmelde op ensafhpoezij@gmail.com. Lykas altyd moat de foardracht ta ien gedicht beheind bliuwe, yn ferbân mei de tiid. Alle talen binne wolkom. In gedicht fan in oar foardrage mei ek. Foar alle dielnimmers leit der wer in presintsje klear.

De muzyk wurdt fersoarge troch de band ZEA.