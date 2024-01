Groepsútstalling ‘Fryske Grûn’ by Galery Bax Kunst

Galery Bax Kunst yn Snits presintearret de útstalling Fryske Grûn, in heechsteande kolleksje keunstwurken fan lokale keunstners út Fryslân.

De ekposysje rint fan 6 jannewaris oant en mei 10 febrewaris 2024 en toant benammen nije keunstwurken fan keunstners dy’t langer of koarter oan de galery ferbûn binne. De eksposysje wurdt komplemintearre mei keramyk fan de út Kollum ôfkomstige Karel Sterk.

Oer de eksposysje

Fryske Grûn is in fiering fan it artistike ferskaat en de kreative treflikheid dy’t yn de Fryske boaiem woartele is. De eksposysje bringt in skala oan keunstuteringen byinoar, besteande út skilderkeunst, grafyk en keramyske objekten. Alle keunstners drage by oan de libbene keunstnersscene fan Fryslân mei syn unike perspektyf en talint.

Iepeningsevenemint

De feestlike iepening fan de eksposysje wurdt holden op sneon 6 jannewaris om 15.30 oere. Men kin de keunstners ynformeel moetsje, de ferhalen efter de keunstwurken ûntdekke en jinsels yn de keunstsinnige sfear ûnderdompelje.

De galery, fêstige yn it hert fan Snits, leit him ta op it befoarderjen fan regionaal en nasjonaal talint. De galery bringt keunstleafhawwers yn kontakt mei opkommende en fêstige keunstners.

Dielnimmende keunstners oan de groepseksposysje binne: Doet Boersma, Johan Haanstra, Ina Hogen Esch, Irma Kamp, Gea Koevoets, Saskia van Montfort, Noëlle Poiesz, Joke Stapensea, Sonja Steensma, Melda Wibawa, Annemarie IJssels, Karel Sterk (keramyk).

De eksposysje Fryske Grûn is tagonklik foar it publyk fan 6 jannewaris oant en mei 10 febrewaris 2024 ûnder de reguliere iepeningstiden fan Galery Bax Kunst. Sjoch op www.baxkunst.nl of facebook.com/baxkunst foar mear ynformaasje.