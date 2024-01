Gerard de Jong foarsitter EBLT

Gerard de Jong is unanym keazen as nije foarsitter fan it Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT). Hy folget ynterim-foarsitter Jelle Bangma op. De Jong wennet yn Ljouwert en is meartaligenskoördinator fan de gemeente Waadhoeke. Earder wie er haadredakteur fan De Bildtse Post.

It EBLT soarget sûnt 1984 foar de promoasje en beskerming fan it Frysk en Nedersaksysk yn Nederlân en yn de Europeeske Uny (EU). Dêr wurdt op Europeesk, nasjonaal en provinsjaal nivo wetlike en politike stipe foar socht. It EBLT bestiet út fertsjintwurdigers fan mear as tweintich organisaasjes dy’t har ynsette foar de posysje fan it Frysk, it Nedersaksysk, it Biltsk en it Papiamentu.