Geologywykein oer mineralen yn Natuermuseum Fryslân

Op 20 en 21 jannewaris stiet yn it Natuermuseum Fryslân it Geologysk wykein fan de Stichting Geologische Activiteiten (GEA-Kring) ôfdieling Fryslân op it programma. Yn 2024 alwer foar de tolfde kear. Alle jierren hat it geologysk wykein in oar tema, diskear steane mineralen foar it fuotljocht.

Der binne in enoarm soad mineralen, de iene noch moaier as de oare. Fan grut oant tige lyts en mei alle kleuren fan de reinbôge. Om in sa fariearre mooglik oanbod sjen litte te kinnen, binne leden fan de GEA-Kring deryn slagge om fraaie mineralen fan ûnder mear Naturalis yn Leien en gruthannel Rush út Stienwyk nei Ljouwert te heljen. Hja nimme sels ek harren moaiste fynsten op dat mêd mei. De grutte mineralen binne mei it bleate each te bewûnderjen, de lytste kin men ûnder in mikroskoop besjen. GEA-leden jouwe graach útlis. Bysûnder omtinken is der foar mineralen dy’t moai opljochtsje ûnder fluorisearjend ljocht. Spesjaal dêrfoar is der in tsjustere keamer ynrjochte dêr’t ienfâldige stiennen ynienen fraaie ‘glow in the dark’-objekten wurde.

By de minerale-eksposysje steane ferskate diskes fan leden fan de GEA-Kring en fan ferskate oare organisaasjes. Dêr kinne besikers ynformaasje krije oer wat der allegearre yn de geology bart. Der binne de moaiste skatten te sjen en men kin ek mineralen en fossilen keapje.

Bern kinne sels as geolooch oan ’e slach en mineralen en fossilen út gips úthakje. By it goudpannen kinne se mei sân en wetter boartsje en wa wit ek in klompke ‘goud’ fine. Der is ek in grabbeltonne mei mineralen en fossilen.