Gearwurkingsoerienkomst Skriuwersbûn en Tresoar

Tresoar is foar de Fryske literatuer in wichtich ynstitút. De Fryske literatuerbefoardering is ommers spesifyk syn opdracht, neist de taak as literatuermuseum en dokumintaasjesintrum. Op tongersdei 11 jannewaris om 13.30 oere wurdt dêrom in gearwurkingsoerienkomst tusken it Skriuwersbûn en Tresoar ûndertekene.

Oer dy oerienkomst kediisde it bestjoer fan it Skriuwersbûn op 23 oktober mei Arjen Dijkstra en Marijke de Boer fan Tresoar. It bestjoer lit witte bliid te wêzen dat it Bûn op mear stipe fan Tresoar rekkenje kin en dat de meiwurkers fan Tresoar mei it Bûn meitinke wolle oer mear sichtberens fan de Frysktalige literatuer.