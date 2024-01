FryslânDOK oer de gefolgen fan ien fan de grutste kontenerrampen ea

De ramp mei de MSC Zoë yn de nacht fan 1 op 2 jannewaris 2019 is ien fan de grutste kontenerrampen ea. It skip ferkear 342 konteners. Dat de ramp him midden yn it wrâlderfgoed It Waad ôfspile, makket de konsekwinsjes noch hieltyd net te oersjen. De FryslânDOK twalûk ‘Waddenzooi’ ûndersiket de gefolgen fan dy ramp en hoe’t belutsen ynstânsjes, ferantwurdlike persoanen, eilanners en oaren hannelen yn de earste oeren en dagen nei de ramp.

Skea net te oersjen

De strannen fan it Waadgebiet leine fol mei benammen keunststof konsuminte-artikels, piipskom en plestik kerlen. Benammen dy kerlen sille noch jierren yn it miljeu te finen wêze en troch bisten fretten wurde. Neffens rûzing 800 tûzen kilo ôffal leit noch op de seeboaiem. Yntusken hat de oerheid dat it stimpel swalkôffal jûn, wat feitlik betsjut dat der neat ûndernommen wurdt om it ôffal noch út see te heljen. Stadichoan sil it fergean en in ûneinich oantal mikroplestiks yn it miljeu bringe. De skea dy’t dat docht oan de natuer is net te oersjen.

Noch in soad wurk te fersetten

Waddenzooi ûndersiket ek de situaasje yn de kontenerfeart. Wat feiligens en it goed fêstmeitsjen fan de konteners oanbelanget is dat noch hieltyd net op ’e oarder, wat de kâns op werhelling grut makket. Ek wurdt de riskante súdlike rûte by de eilannen lâns noch altyd brûkt, mar de wjerstân dêrtsjin groeit. Koartsein: der binne lessen leard, mar der is noch in soad wurk te fersetten.

Tiid om tebek te sjen

As eilanner makke filmmakker Thom Verheul de ramp sels mei. Dagen lang filme er op it strân en folge er de ûntjouwingen. Benammen it wanhopich besykjen om de plestik kerlen op te romjen, dêr’t it strân fol mei lei. Al syn filmmateriaal bewarre er foar dit ferhaal, no fiif jier letter. “Los fan de earste panyk en gaos is it goed om no tebek te sjen en te ûndersykjen wat de ekologyske effekten op de lange termyn binne”, sa seit Verheul deroer. “Ik wol elkenien mei ferstân fan saken oan it wurd litte. En ek neigean oft wy no better taret binne as doe, want sa’n ramp as mei de MSC Zoë kin op ’e nij barre …” Mar de film set ús ek oan it tinken, want al dat konsumpsjeguod dat yn de konteners siet, ha wy dat eins wol nedich? Kinne wy ek tûker en minder konsumearje?

Net earder fertoande bylden

De film befettet bylden fan de earste oeren, dagen en wiken fan de ravaazje op it strân fan Skiermûntseach oant de simmer fan 2019. Dy waarden noch net earder fertoand. Ek wurde der eigen bylden toand fan de Waadferiening, dêr’t op te sjen is hoe’t 90 tûzen kilo ôffal út de Noardsee opfiske waard. Alle wichtige spilers komme oan it wurd, sa ek foar it earst in prominint bestjoerder fan rederij MSC.

FryslânDOK ‘Waddenzooi diel 1 & 2’

Diel 1: Sneon 20 & 27 jannewaris 15.30 oere NPO2 (werhelling snein 21 & 28 jannewaris 13.15 oere);

Diel 2: Snein 21 & 28 jannewaris Omrop Fryslân 17.00 oere (werhelling alle oeren).