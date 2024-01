Fokaal trijelûk 2024 komt mei seebylden

De trije konserten fan it Fokaal Trijelûk hawwe yn 2024 de see as ferbinend tema. De sâlte see is in boarne fan driging mar ek fan treast. De see jout en nimt. Yn alderhande talen hawwe dichters har der faak troch ynspirearje litten.

Pianiste Rixt van der Kooij, dy’t de konserten ek organisearret, iepenet, tegearre mei alt Carina Vinke, de nije searje fan trije lietkonserten op snein 28 jannewaris yn de Ljouwerter Fermanje mei it programma ‘Seapictures’.

De oerweldigende natuer fan de see wurdt útbylde yn de Ingelsktalige syklus ‘Seapictures‘ fan Edgar Elgar.

Yn trije Frânsktalige lieten fan Gabriël Fauré geane de manlju de see op. De froulju bliuwe benefter en freegje har ôf oft se wol ea weromkomme.

Dyselde tematyk sit ek yn de twa lieten fan Piter Jelles Troelstra: ‘See, do wide see’ en ‘Widzesang fan it seemanswiif’ (Sliep sêft, myn berntsje, ei slomje sa swiet!).

De Sweedske komponist Gösta Nyström ferbylde de nachtlike stilte boppe de see en lei de klam op de skjintme fan dat byld en de treast dy’t dêrfan útgiet.

Yn de koarte absurdistyske syklus ‘Over-Zee’ fan Rixt van der Kooij draait it yn alle lieten in komyske kant út.

It lêste liet fan it programma is ‘Oantinken’. De tekst is fan Albertina Soepboer en de muzyk fan Rixt van der Kooij. Dêr binne de gefoelens krekt sa ûnrêstich yn as it wantij.

De konserten binne yn de Fermanje, Wurdumerdyk 18 yn Ljouwert en begjinne om 15.00 oere.

Kaarten à € 17,50 binne te krijen oan de doar of fia www.harmonie.nl.

Reservearje kin fia info@vocaaldrieluik.nl. Mear ynformaasje: www.vocaaldrieluik.nl,

De beide oare konserten fan it trijelûk binne op snein 10 maart 2024 ‘Vom Strande’ en op snein 21 april 2024 ‘By de oseaan’