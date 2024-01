FNP ropt Earste Keamer op: Stypje de Spriedingswet

Nei jierrenlang oantrúnjen op sprieding en nei it hieltyd wer foarkommen fan ûnminsklike omstannichheden yn en by it opfangsintrum is solidariteit mei Ter Apel en Nieuw Weerdinge blykber net fansels. Dan is twang nedich, is it betinken fan de FNP, dy’t de Spriedingswet net ideaal achtet, mar wol ynsjocht dat er it regear oan in oplossing helpe kin.

De FNP ropt it regear wol op om lytsskalige opfang better mooglik te meitsjen. Dat slút better oan by aard en skaal fan de regio. De partij wol dat trochwurke wurdt oan de ynstream, in effisjinte behanneling fan prosedueres en it weromstjoeren fan ôfwiisde asylsikers. Underwilens Ter Apel en Nieuw Weerdinge sitte litte, kin lykwols net. Foarsitter fan de Steatefraksje Gerben van der Mei: ‘As solidariteit net fansels sprekt, dan kin dizze wet miskien in stôk by de doar wêze.’ De FNP docht dan ek mei klam in oprop oan de Keamerleden fan oare partijen út de regio. Van der Mei: ‘Wy begripe dat de wet by guon partijen gefoelich lizze kin, mar as fertsjintwurdigers út de regio, as ynwenners fan de regio-provinsjes soene wy dochs ienriedich ta wurkje moatte nei in oplossing foar de plakken dy’t no grouwélich ûnder druk steane.’

De FNP wiist ek op de ferskillende kaartsjes dy’t de ôfrûne dagen publisearre binne mei de ferdieling fan opfangplakken. Dy litte sjen dat benammen de noardlike provinsjes mear as gemiddeld in soad asylsikers opfange.

