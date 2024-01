Ferhalen Fertelle yn Blauhús

Freed 26 jannewaris, de middeis fan 17.00 oant 18.00 oere, organisearret de Gerben Rypma Stichting Ferhalen Fertelle yn kafee De Freonskip fan Blauhús.

Der binne ferhalen oer houtseagjen, ynseminaasje, de funksje fan it hynder, biobuorkjen, fytsfirus, in ferhaal út it libben fan in Teatskehûsbewenner en in folksferhaal. De jongste ferteller is Ilse (13), de âldste de Teatskehûsbewenner.

Ferhalen Fertelle is fan alle tiden. Foarhinne, doe’t der noch gjin telefyzje wie, fermakken de bruorren Gerben en Johannes Rypma, doarpsgenoat Yde Bleeker en oaren it publyk mei sterke ferhalen op de boppeseal fan it kafee; mei it saneamde Winterjûnenocht.

Fanwegen it 25-jierrich jubileum fan de Gerben Rypma Stichting is der freed 16.45 oere earst kofje mei in traktaasje. De tagong is fergees.