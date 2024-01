Feiling objekten ‘Unzipped’ Grinzer Museum suksesfol

De feiling fan in part fan de útstalling The Rolling Stones – Unzipped wie in grut sukses. De objekten, dy’t online fia it Venduehuis ûnder de hammer giene, smieten in totaalbedrach fan € 23.320 op. Unzipped is noch oant en mei snein 21 jannewaris 2024 yn it Grinzer Museum te sjen en hâldt dan foargoed op.

De belangstelling kaam ûnder mear út Nederlân, Dútslân, Ingelân en Frankryk. Foar de grutte tongeskulptuer en de gouden plaat wie de measte ynteresse. It neiboude Edith Grove-appartemint, dêr’t Mick Jagger, Keith Richards en Brian Jones yn harren jonge jierren wennen, is ek ferkocht. It museum is wiis mei it resultaat. “Fan tefoaren hiene wy gjin ferwachtingen, mar it is moai om te sjen dat de objekten no in twadde libben krije by minsken dy’t dêr tige bliid mei binne. En mei de opbringst kin it museum wer yn moaie útstallingen yn ’e takomst ynvestearje”, seit Andreas Blühm, direkteur fan it Grinzer Museum.

The Rolling Stones – Unzipped foar it lêst te sjen

De útstalling is oant en mei 21 jannewaris 2024 foar it lêst te sjen yn it Grinzer Museum. Dêrnei hâldt de útstalling foargoed op. Spesjaal foar de lêste wike en ta gelegenheid fan festival ESNS yn de stêd Grins is Unzipped op freed 19 en sneon 20 jannewaris langer op ’e jûn iepen. Der is in beheind tal kaarten beskikber en oanret wurdt om kaarten foarôf fia de webside fan it museum te reservearjen om wis fan tagong te wêzen.