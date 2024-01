Feie Fonyk: Net histoarysk, no!

Kollum

Nei de Krystdagen wurdt yn guon tsjerken stilstien by it ferhaal fan de flecht fan Joazef, Maria en de lytse poppe Jezus nei Egypte. Dat soene se neffens de evangelist Matteüs dien hawwe omdat kening Herodus it jonkje Jezus deameitsje woe.

Om it wisse foar it ûnwisse te nimmen lit Herodus alle bern fan twa jier en jonger yn Betlehem en omkriten deameitsje, mar Jezus ûntkomt. (Matteüs 2 16-18),

De stúdzje teology is wat langer wat mear in stúdzje oer literatuer wurden. De Bibel stiet fol ferhalen dy’t net altyd ‘wier bard’ binne. Maarten ’t Hart is gjin teolooch, mar yn syn boeken De schrift betwist diel 1 en 2 lit er sjen dat er goed mei de Bibel op ’e hichte is. Hy toant oan dat it foar in grut part om net om ‘Bibelske skiednis’ giet, mar om betochte ferhalen. Sa binne de ferhalen om de berte fan Jezus hinne foar in grut part leginden.

Yn it Geschiedenis Magazine fan jannewaris 2014 stie in aardich artikel oer it ‘fermoardzjen fan de bern fan Betlehem’ troch Herodes. Dêr doocht neat fan; it is net wier bard. Earst, de gronology. Neffens it evangeelje fan Lukas soe Jezus berne wêze yn ‘e tiid fan ‘e folkstelling ûnder Quirinius, yn 6 nei Kristus. Mar Herodes wie doe al dea. Nettsjinsteande in protte ûndersyk hat it net mooglik west om dy feiten mei-inoar yn oerienstimming te bringen.

Yn it twadde plak, de wichtichste boarne foar Herodes syn libben, Flavius ​​Josephus, neamt it net yn syn twa boeken oer Joadske skiednis, ek al past it goed by it byld dat er sketst fan Herodes: in man dy’t bang is foar syn posysje en alles docht wat er kin om dy te behâlden.

Wierskynlik wichtiger is it dat sokke leginden diel wiene fan it ferhaal fan ‘e berte fan in wichtich persoan yn ‘e âlde tiden. De Romeinske biograaf Suetonius docht dat ferlykber foar keizer Augustus. Doe’t er berne waard, gie it ferhaal dat der koartlyn in foarteken west hie: der waard in nije kening berne foar it Romeinske folk! De Senaat, dy’t oan ‘e macht bliuwe woe, seit Suetonius, besleat dat gjin bern dat yn dat jier berne wie, oerlibje mocht. Augustus ûntkaam oan dizze (mytyske) moardnerij en waard keizer.

It âlde Matteüsferhaal mei dan net wier bard wêze, de lêste wiken wurde wy oerstreamd mei bylden fan Gaza, dêr’t Hamas en Israel harren bêst dogge om sjen te litten dat dit spitigernôch wol in ferhaal fan no is.