Europeeske Kommisje docht ûndersyk nei X om desinformaasje

De Europeeske Kommisje hat in ûndersyk ynsteld nei it sosjalemediaplatfoarm X, it eardere Twitter. Dêr wurdt yn besjoen oft it platfoarm genôch docht om desynformaasje en yllegale ynhâld fan berjochten tsjin te gean en ek oft it wol transparant genôch is.

Under mear de funksje community notes, it systeem dêr’t men as brûker mei oanjaan kin dat eat net wier is, wurdt ûnder de loep nommen. Nei de blauwe finkjes, it ferifikaasjesysteem fan X, wurdt ek sjoen. Foar de oername troch Elon Musk wie dat foarbeholden oan bygelyks politisy, sporters, filmstjerren en sjoernalisten, en tsjinne it as teken dat it akkount autentyk wie. Musk hat der in abonnemint oan keppele en tsjintwurdich wurde akkounts mei blauwe finkjes hieltyd faker yn ferbân brocht mei net juste ynformaasje. Akkounts dy’t earder in finkje hiene, hawwe dy in protte gefallen net mear.

Dy earste juridyske stappen meitsje it mooglik foar de Europeeske Kommisje om in ferdjippend ûndersyk nei it bedriuw te dwaan oan ’e hân fan de nije Digitaletsjinstewet (DSA). Dy waard ferline jier ynfierd en bepaalt dat sosjale media genôch dwaan moat tsjin ûnder mear it fersprieden fan net winske berjochten. Yn oktober begûn Brussel al in foarûndersyk nei X. It is de earste kear dat de EU in proseduere ynstelt om te sjen oft de DSA oertrêden is.

Earder krige X, mei TikTok en Facebook-memmebedriuw Meta, al in warskôging fan Brussel. Dat wie om’t it te min dwaan soe tsjin desynformaasje oer de oarloch tusken Israel en Hamas.