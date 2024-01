Eksposysje ‘Onderweg’ yn Museum Nagele

Onderweg is de titel fan de nije wikseleksposysje yn Museum Nagele. Ardi Brouwer en Marchien Cordes litte fan 11 jannewaris o/m 28 april 2024 in ferskaat oan wurk sjen.

Ardi Brouwer: “Myn wurk hat it lânskip as tema, it troch de minske bepaalde of natuerlike lânskip. It giet dêrby foaral oer ljocht en romte. It ljocht dat hieltyd om de huzen en heuvels draait, dêr’t ik it bêste momint, it moaiste spul fan ljocht en skaad, by fêstsette kin, en de romtlikheid en foarm fan gebouwen en beammepartijen. Foarmen dy’t hieltyd feroarje en neffens inoar ferskowe, as ik, yn it echt of yn tinzen, deromhinne rin of it lânskip fierder yn gean. Ik bin graach bûten of tink my bûten, dêr’t ik mei kamera en sketsboek notearje. Yn it atelier ûndersykje ik in mooglik ûnderwerp yn houtskoal- en potleadsketsen, draaiend mei stânpunt en ljochtboarne, foar’t it útmûnet yn in lito, pastel of mingde technyk.”

Utsein solopresintaasjes hat Brouwer en meidien oan ynternasjonale grafykútstallingen yn Kanada, Spanje, Bulgarije, Roemenië, Poalen, Frankryk en België.

Marchien Cordes: “Klaai, âld izer, fjoer en reek foarmje de basis foar de objekten dy’t ik bou. Kwetsbere oerbliuwsels fan âlde kultueren, lytse brokstikken fergonklikheid binne in wichtige ynspiraasjeboarne. Boaten en seilen steane symboal foar in swalkjend bestean. Stikjes skroat, âld trochlibbe en rustich materiaal dat al in skiednis efter de rêch hat, dêr’t ik no klaai oan tafoegje en it sa in oar libben jou. Troch it Rakubaarnen begjinne de materialen opinoar te lykjen.”

Marchien Cordes hat solo-eksposysjes hân en hja hat oan duo- en groepsútstallingen yn Nederlân en Dútslân meidien.

Beide eksposanten fersoargje op tongersdei 11 jannewaris in ynlieding oer harren wurk, en de eksposysje kin dan al yn it foaren besjoen wurde. De ynrin is fan 15.30 oere ôf. De ynlieding is foar elkenien tagonklik, de reguliere yntreeregeling is fan tapassing. De offisjele iepening foar minsken dy’t útnûge binne, is op 14 jannewaris.

Iepeningstiden Museum Nagele: tongersdeis o/m sneins fan 13.00 oant 17.00 oere. Sjoch foar mear ynformaasje op www.museumnagele.nl.