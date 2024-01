Dichter en Gysbert-winner Jacobus Q. Smink (69) ferstoarn

Dichter Jacobus Quiryn Smink is ferstoarn. Yn 2013 krige er de Gysbert Japicxpriis foar syn bondel Sondelfal. Smink is 69 jier wurden.

Smink waard berne yn 1954 yn Sondel. Hy wie boeresoan en kaam út in húshâlding fan njoggen. Hy folge de stúdzje Nederlânsk oan de learare-oplieding yn Grins. Nei syn ôfstudearjen ferhuze er yn 1980 nei Brabân. Sûnt 1983 wenne er yn Eindhoven dêr’t er wurke as dosint Nederlânsk. Yn 1972 debutearre Smink yn literêr tydskrift Hjir mei in koart ferhaal en in fers. Yn 1983 ferskynde de earste bondel Apàrte fersen. Yntusken wie er lid fan de redaksje fan Hjir wurden, ûnder de namme Jacobus Q. Smink. Dy Q, foar Quiryn, hie er der sels by betocht. Mei ûnderbrekkingen bleau Smink oan it tydskrift ferbûn, ek doe’t Hjir yn 2009 opgie yn Ensafh. Yn augustus 2022 publisearre er dêr foar it lêst.

Foar de bondel Sondelfal (út 2009) krige er de Gysbert Japicxpriis yn 2013. It sintrale tema yn dy bondel foarmje de jeugdoantinkens út Sondel en de konfrontaasje mei it no. Yn 2019 ferskynde syn bondel Sierreis.

Boarne: Omrop Fryslân