Britske learling-automobilist die tsientallen kearen oer teoryeksamen

Nei 59 kear sakke te wêzen, is it in learling-automobilist yn Ingelân by de 60e kear slagge om it teoryeksamen te heljen. It papierke koste de persoan, fan wa’t de identiteit net bekend makke is, hast 1400 pûn en in goed healjier, omdat der trije wurkdagen tusken de eksamens sitte moatte.

Ut de sifers dy’t de Britske tsjinhinger fan it CBR ferskaft hat, docht bliken dat gefallen as dizze yn Ingelân faker foarkomme. Yn ’e earste helte fan 2023 diene oare eksamenkandidaten 57, 55 en 53 kear oer it teoryeksamen.

Yn Nederlân is net bekend oft sokke praktiken foarkomme, seit in wurdfierder fan it CBR. “Der binne fansels altyd wol útsûnderingen, mar de trochsneed tal kearen dat kandidaten nedich hawwe om foar de teory te slagjen, leit op 2,5. 98 persint slagget by ús úteinlik foar it rydbewiis”, seit se. Se beneamt ek dat in goede tarieding fan belang is. “Mar wy biede ek hânfetten foar minsken dy’t it dreech hawwe mei it teory- of praktykeksamen. Sa kinne minsken mei dysleksy it teoryeksamen foarlêze litte of it wurdt mûnling ôfnommen”, fertelt se.