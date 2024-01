Binne Mosk: Graach noch in soad ‘code geel’

Kollum

Yn ferbân mei it reedriden dizze kear in koarte, mar aktuele kollum. Want ik wie sawat de hiele dei op de Ryptsjerksterpolder. Dat is ien fan de earste plakken dêr’t yn Fryslân reedriden wurdt as it in pear dagen genôch friest. Dat hat te krijen mei de lege wetterstân yn dat gebiet. It is in greide ûnder wetter. Ik kom der al jierren. It hat wat aardichs mei dy mûne op de eftergrûn.

Woansdei 10 jannewaris wie it dus safier, it iis wie sterk genôch en it wie de hiele dei swart fan de minsken. Ik haw net ien seuren heard dat it sa kâld wie. Ik hearde dat it KNMI warskôge hie mei ‘code geel’ fanwegen de kjeld. Soksoarte warskôgingen tsjin de kjeld lykje my ûnsin. Wat my oangiet graach mear ‘code geel’.

De lêste kear dat der op dizze polder riden wurde koe wie yn desimber 2021. Dat wie mar yn in koart winterke fan in pear dagen. Sa’t it no liket – ik skriuw dit woansdeitejûn – wurdt it dizze kear koarter, want moarntemiddei begjint it te teien.

De winters fan 1954, ’56 en ’63 sille de âldere lêzers noch heuge, dy fan ’85, ’86 en ’97 de jongere. Yn de santiger jierren hawwe der in pear kâlde winters west, mar neffens myn ûnthâld koe der doe troch de snie net goed riden wurde.

Ien fan de moaiste gebieten om te riden by Hurdegaryp is it Bûtefjild. Dêr kinst eins allinne yn ’e winter goed komme. Yn ’e simmer wol mei in boat, mar ek dan net oeral. In pear jier lyn haw ik mei myn âldste soan dêr riden fan it westen oan de Ottemawei nei it easten hast oant de Westereen ta.

As de wittenskippers it by de rjochte ein hawwe, sil it hjir yn de takomst hieltyd minder wurde mei de winters. Hjoed lês ik yn de krante dat nei de yndustriële revolúsje de trochsneed temperatuer mear as 1,5 graad omheech gien is. Dat sjocht der net goed út. Fan de oare kant: dit is better as in foarútsjoch op in nije iistiid. Hawar, sa’t it no stiet, gean ik der moarntemoarn betiid wer op út. It kin noch