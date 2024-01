Bekendmeitsjen fan de nije Stedsdichter fan Ljouwert

Wethâlder Hein Kuiken makket op tiisdeitejûn 30 jannewaris buorkundich wa’t him de kommende twa jier de nije Stedsdichter fan Ljouwert neame mei. De fjouwer nominearre dichters binne Sannemaj Betten, Marrit Jellema, Ronald Wijnia en Hendrik Willemsen.

Fan Stedskeunstner nei Stedsdichter

Neffens kultuerwethâlder Hein Kuiken fertsjinnet Ljouwert wer in echte Stedsdichter. “Yn eardere jierren ha we wol geregeld in Stedskeunstner hân, mar ik bin bliid dat we as City of Literature wer werom gean nei in mear literêre ynfolling dêrfan. Dêrneist bin ik tige te sprekken oer de fjouwer izersterke finalisten dy’t de sjuery út de fjirtjin oanmeldingen keazen hat.”

De fjouwer finalisten hawwe yn jannewaris harren wurk foardroegen en harren plannen taljochte oan de fiifkoppige sjuery. Dy hat by eintsjebeslút de kar makke wa’t de nije Stedsdichter wurdt. Ljouwert hie fan 2005 oant 2009 al twa Stedsdichters: Arjan Hut en Derwent Christmas.

Wat docht de Stedsdichter?

In Stedsdichter skriuwt oer Ljouwert, reflektearret op wat der libbet en hat each foar kulturele en maatskiplike ûntwikkelingen. De dichter hat in ûnôfhinklike en ferbinende funksje foar hiel Ljouwert, is kritysk en belutsen en wakkeret de leafde foar wurdkeunst oan. De Stedsdichter kriget in fergoeding fan € 4.000 foar de realisaasje fan in eigen projektplan en in honorarium fan € 4.000 jiers foar de op te leverjen wurdkeunsten en foardrachten.

Programma:

Datum: Tiisdei 30 jannewaris;

Plak: Westertsjerke, Bagijnestraat 59, Ljouwert;

Tiid: 19.30 (ynrin) – 20.00 (start) – 21.00 (neisit).