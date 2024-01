Arjan Hut: It hûs boud op in saad

‘Thús’, dat is it tema fan de kommende wike fan de poëzy.“In hûs yn in gedicht is mear as inkeld bakstiennen”, seit it parseberjocht fan Poetry International oer de poëzywike dy’t tongersdei begjint. “Dichters bouwe huzen dy’t besteane út oantinkens, roken, kleuren.”

Thús hoecht net in hûs te wêzen, net iens in plak. Do kinst thús wêze yn in dream, in idee, in melody. Do kinst thús wêze yn de taal sels. Kinst thús wêze yn de poëzy. Soms slachst in bondel iepen en fielst dy hielendal wolkom. In gedicht docht de earms om dy hinne … no, sa kin it trouwens ek wol wer!

De Fryske dichter Harmen Wind (1945-2010) fielde him thús yn it Nederlânsk en it Frysk en publisearre talleaze bondels yn beide talen. Yn 1996 ferskynde Plak, in samling gedichten dêr’t er op it thúswêzen en -fielen meditearret. Yn dy bondel steane titels as Hiem, Plak, Bestimming, mar gjin gedicht dat fan Thús hjit. Wol ien ûnder de titel Hûs, en dat is ien fan myn favorite fersen wurden.

In jier as wat lyn hold ik yn de Wâlden ta, de streek dêr’t ik hikke en tein bin. Thús leine ferskate bondels fan Wind, dy’t ik allegearre krekt lêzen hie. We moasten ferhúzje en yn de lege, âlde wenning skreau ik in fers ûnder de titel Freon Wyn, dêrby besykjend syn kompakte, fernimstige styl te imitearjen.

Yn de ynbringwinkel by it stasjon fan Bûtenpost fûn ik in eksimplaar fan Plak, in Wind-bondel dy’t ik noch miste. Hy koste oardel euro, dat hie ik krekt yn ’e bûse. It fielde as hie it sa wêze moatten. Yn in skriuwershúske op in terp yn de polder lies ik jûns it sompige fers Hûs.

Der is in ‘wy’ dat harren hûs op in saad boude. It wurd saad wie my net eigen en ik moast it opsykje. In ‘(wel)put’ seit it wurdboek. It moat in saad sûnder boaiem wêze, dêr’t romte is foar mear as ien see fan fertriet. ‘In see fan fertriet’, it liket in klisjee, en in hûs op in saad bouwe? Dat ropt by my oantinkens op oan in klisjee út horrorfilms: it hûs boud op in âld begraafplak.

Djip ûnder it hûs ‘wâle in tsjuster wêzen’. It stel dat ik foar my sjoch, sit fêst yn in fertriet dat fierder net beneamd wurdt, mar hast mytysk, as meunstereftige oanwêzichheid bestiet.

Wind skriuwt hjir net oer in hûs dêr’t ien him thúsfielt. Der is sels gjin ûntsnappen oan dat stee. Wêr’t it fertriet dy ek bringt, do komst altyd op itselde plak werom. In hûs dêr’t ik net hinne wolle soe, mar fierder, ek gjin gedicht dat de earms om dy hinne slacht. Wol it soarte fan poëzy dat ik hoeden yn ’e hân nim – om it dan, al weidreamend, stadich, te absorbearjen.