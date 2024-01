Anne Dykstra: Hoerebern

Kollum



Unfoech praat (61)

In effektive manier fan skellen en misledigjen giet fia de mem fan it slachtoffer. Supporters fan guon fuotbalklups kinne dat goed. Wolle se in spiler fan ’e tsjinstanner út syn spul helje, dan sjonge se him je moeder is een hoer ta, mar Amerikanen binne dêr ek sterk yn mei har son of a bitch en har motherfucker. In bitch is in teef en de suggestje dat de spiler syn mem in (jachtige) wyfkehûn is, makket daliks dúdlik dat er dan sels ek net in foarnamen wêze kinne. Teef is by ús in skelwurd foar âlde, geile of kringige fruolju, al brûkt de jongerein bitch hjoed-de-dei grif faker as teef.

Motherfucker is nei myn idee ek frij frekwint yn it fokabulêre fan ’e jongerein. Motherfucker is as it derop oankomt in behoarlik heftich skelwurd, want it referearret oan ynsest mei de mem, ien fan ’e grutste taboes dy’t der binne. Dêrom wurdt it amper oerset, want dan komt it hielendal tichtby. Ien syn mem hoer neame, komt ek moai hurd oan, freegje de fuotballers mar dy’t it oerkommen is. Soks kin, krekt as by son of a bitch, ek ymplisyt dien wurde troch ien út te skellen foar hoerebern, hoeresoan of hoerejong. Foar hoerebern ensfh. wurdt ek huorrebern sein, bygelyks troch de boerefaam fan Oerterp dy’t op ’e fraach wa’t de ‘zaligmaker’ wie, antwurde: ‘in huorrebern, dominy’.