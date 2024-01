Anne Dykstra: Flokwurden

Kollum

Unfoech praat (64)

Der wurdt ûnderskied makke tusken flokwurden en krêftwurden (krachttermen). By flokwurden wurdt God en of Jezus der altyd by helle, by krêftwurden kin it om fan alles gean, fan ferwinskingen oant skelwurden. Shit, fuck en kut binne favorite krêftwurden . Ik tink sa dat der ûnder ús gâns binne by wa’t ien fan dy trije wurden wol ris ta de mûle út rûgelet. Jonge minsken flokke en skelle it faakst.

Yn Exodus 20:7 stiet: ‘Do meist de Namme fan de Heare dyn God net misbrûke, want de Heare lit net frijút gean, wa’t syn Namme misbrûkt’. Yn gewoane minsketaal is dat ‘do meist net flokke, dochst dat al, dan bist der gloeiend by!’ It is oars net hielendal dúdlik wa’t har dat drigemintsjen no oanlûke moatte. Men soe sizze dat hjir allinne folgelingen fan God geweken nommen wurde, der stiet ommers dyn God. Dat is eins ek wol logysk. Spulregels jilde allinne foar dyselden dy’t oan it spul meidogge en spulregels fan it iene spul jilde net foar it oare. As ik mei de fuotbalspulregels yn ’e hân reade kaarten jou foar hens by it kuorbaljen, dan freegje de lju har mei rjocht en reden ôf wêr’t ik my mei bemuoi. In net-leauwige mei de Bibel yn ’e hân it flokken ferbiede, komt yn wêzen op itselde del. Net hielendal fansels, want troch it flokken nimt er in elemint út it grutte kristlike Spulregelboek oer, wylst men hielendal net oan dat spultsje meidocht. Sa besjoen soe eins nimmen flokke moatte. De meidoggers net om’t Exodus 20:7 foar harren jildt en de net-meidoggers net om’t dy in hiel oar spultsje dogge.

Yn guon gemeenten op ’e Feluwe tochten se dat sa’n Bibelsk flokferbod net genôch úthellet, dat dêr kaam in offisjeel flokferbod yn harren algemiene plysjeferoardering (APV) te stean. Krekt yn dy gemeenten liket in flokferbod amper nedich, want de measten dêre falle tocht ik streekrjocht ûnder de Bibelske feroardering. De measten ja, mar net allegearre en dêr is de APV foar, want dy jildt foar elkenien. Dochs wurde jo dêr net oppakt as je in knoop fan ‘e jas falle litte. It flokferbod is nammentlik suver symboalysk, want tagelyk stiet yn ’e APV dat it net jildt as it giet om in utering dy’t falt ûnder artikel 7 fan de Grûnwet (sjoch Wikipedia). Yn dat artikel is de frijheid fan mieningsutering regele. Ik moat earlik tajaan dat ik dêr by it flokken noch nea oan tocht hie. En ik betwivelje earlik sein ek oft de flokkers bewust in miening uterje. Ymplisyt seit de flokker fansels wol dat it grutte kristlike Spulregelboek net foar him jildt, mar ja, wêrom dan flokke?

Oare wike woansdei wer fierder.