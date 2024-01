Achttjin deaden en tsientallen ferwûne minsken by ierdferskowing yn Kolombia

By in ierdferskowing yn Kolombia binne yn alle gefal achttjin deaden fallen, melde lokale autoriteiten. Sa’n 35 minsken rekken ferwûne. Der soene ek noch slachtoffers ûnder de blabze en it pún lizze.

De ierdferskowing ûntstie nei’t it in hiele dei hurd reind hie. It barde oan de dyk tusken de stêden Medellín en Quibdó, op ’e hichte fan it stedsje El Carmen de Atrato, yn it noardwesten fan Kolombia. De rein makket rêdingsoperaasjes dreech, seit it Kolombiaanske ministearje fan Definsje. Neffens in lokale funksjonaris wiene minsken út de auto stapt om dekking yn in hûs te sykjen. De wente soe dêrnei troch it natuergeweld ynstoart wêze. Presidint Gustavo Petro neamt it in “ferskriklike ramp” en seit dat it regear stipe biedt dêr’t dy nedich is.

Ferstanniger bouwe

Kolombia wurdt faker troffen troch ierdferskowingen nei slim reinen. Dêr spylje ek it bercheftige lânskip en de faak gebrekkige konstruksje fan huzen in rol by. Ofrûne simmer kamen yn sintraal Kolombia fyftjin minsken om nei ierdferskowingen en dridzestreamen nei slimme rein. 22 huzen rekken doe ferrinnewearre. Dy huzen wiene foaral by de heuvels en ticht by rivieren lâns boud. Presidint Petro sei dat it natuergeweld “sjen lit dat der in driuwende needsaak is” om ferstanniger te bouwen en dat gemeenten huzen net sa ticht tsjin rivieren oan sette moatte.

In goed jier lyn oerlibben 27 minsken in ierdferskowing net. Dy wie doe ek yn it noardwesten fan it lân. Op in dyk waarden in bus en oar reau ûnder it pún en de blabze bedobbe. It reinseizoen yn Kolombia wie neffens it regear yn tsientallen jierren net sa slim.